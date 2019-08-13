«فيديكس» تُطلق المرحلة التالية من برنامجها للمشاركة المجتمعية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة فيديكس كوربوريشن، المرحلة التالية من مبادرة «فيديكس للعطاء 50 في 50 للمشاركة المجتمعية»، التي تمثّل رحلة جديدة لمنح الأمل وتحقيق التغيير وابتكار فرص جديدة لخمسين مليون شخص بحلول الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة عام 2023. وقامت فيديكس بإطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة بعد نجاحها في تجاوز هدفها المتمثل في استثمار 200 مليون دولار في 200 مجتمع محلي بحلول عام 2020 قبل ستة أشهر من الموعد المحدد.

وقال راج سوبرامانيام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في «فيديكس كوربوريشن»: «نؤمن في فيديكس بأنّنا قادرون على إحداث تغيير حقيقي بمجرد الربط بين الناس والفرص المتاحة من حولهم. وستُمكننا مبادرة فيديكس للعطاء 50 في 50 من مواصلة العمل بالتعاون مع نخبة من المنظمات غير الربحية حول العالم لتحويل التركيز نحو التحديات الاجتماعية مثل النقل المستدام والسلامة الطرقية والبطالة بين الشباب.

كما سنركّز على الاحتياجات الفريدة للمجتمعات المحلية التي نعيش ونعمل فيها من خلال إقامة روابط مع أصحاب المسؤولية في المجتمع ودعم المنظمات غير الربحية. وخلاصة القول، نهدف إلى منح الأمل وتحقيق التغيير وابتكار فرص جديدة أمام 50 مليون شخص».