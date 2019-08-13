«وورلد أوف وندرز» تؤكد أهمية الحلول المبتكرة لتحفيز المبيعات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «وورلد أوف وندرز» اتباع أساليب بيع مبتكرة ضمن مساعيها لتحقيق النجاح عبر القطاع العقاري في الإمارة.

ومع امتلاك محفظة أعمال تضم مجموعة من المشاريع المحلية والدولية، التي تعمل الشركة على تطويرها، ومن ضمنها مشروع برج فندق وشقق «إس إل إس» دبي، الذي تبلغ قيمته 550 مليون دولار، فإن المديرين التنفيذيين في شركة وورلد أوف وندرز للتطوير العقاري، يرون أن توفير حلول تمويل مبتكرة قد أضحى من الأمور الضرورية والأساسية لدفع المبيعات في السوق الذي يشهد المزيد من التحديات. وكانت الشركة أطلقت مجموعة من حلول التمويل الجذابة، التي تحفز على شراء العقارات، وذلك بالتعاون مع أكبر مزود تمويل سكني في الإمارات- بنك دبي الإسلامي- من أجل توزيع المدفوعات على مدى فترة زمنية طويلة وزيادة العائد الاستثماري للمالك.

وقال يحيى ألكان، الرئيس التنفيذي في شركة وورلد أوف وندرز للتطوير العقاري: باعتبار أن سوق العقارات في دبي يشهد حالة من الثبات خلال هذه الفترة، فيجب على مطوري العقارات الناجحين أن يكونوا أكثر إبداعاً في ما يقدمونه للعملاء المحتملين. ونحن على ثقة بأننا وضعنا معايير أعلى حول كيفية تحفيز الاستثمار من خلال إطلاق مشاريع عقارية متعددة الاستخدام وعالية الجودة وتقترن بخطط دفع مرنة ومميزة.