«أكسفورد»: انتعاش متوقع للقطاع الخاص في الإمارات

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكدت شركة «أكسفورد إيكونوميكس» البريطانية أن القطاع الخاص في الإمارات حقق خلال الفترة المنقضية من العام الجاري انتعاشاً غير مسبوق منذ عدة سنوات، وتحديداً منذ انخفاض أسعار النفط، متوقعة استمرار الانتعاش على مدى العام الجاري وخلال العامين المقبلين، خاصة مع اقتراب تنظيم «إكسبو دبي».

وأوضحت الشركة في تقرير عن اقتصاد الإمارات أن الانتعاش يرجع إلى تحسن أحوال السوق، وهو ما انعكس في صورة ارتفاع ملحوظ في حجم المبيعات منذ عام 2017، وكذلك كثافة النشاط التسويقي والحملات الترويجية من جانب الشركات، خاصة المتخصصة في قطاع التجزئة. وأضاف أن هذا الانتعاش لم ينعكس بعد على حجم التوظيف في القطاع الخاص، إلا أنه من المتوقع أن يستعيد التوظيف انتعاشه مع استمرار النمو.