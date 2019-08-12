«الإمارات الإسلامي» يقدم سيارة تيسلا للفائزة في «كنوز»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، اسم الفائزة بسيارة تيسلا في السحب الشهري لحساب التوفير «كنوز» عن يونيو. وتسلّمت الفائزة عزة طه، سودانية الجنسية، مفاتيح سيارتها الجديدة في معرض سيارات تيسلا بدبي.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يبحث «الإمارات الإسلامي» باستمرار عن سبل مبتكرة لغرس ثقافة الادخار في الإمارات، وسنواصل تقديم العروض التي تكافئ المتعاملين وتشجعهم على الادخار وتحقيق أهدافهم المالية.

ويتيح «كنوز» فرصة مجزية للفوز بجائزة شهرية قدرها مليون درهم أو سيارة تيسلا عند احتفاظ المتعامل بمتوسط رصيد 5 آلاف درهم في حسابه. كما يتيح فرصة الفوز بواحدة من 5 جوائز نقدية قدرها 3000 درهم يومياً عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 1000 درهم يومياً في حسابهم.