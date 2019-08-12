76 مليار درهم رهون 7000 عقار في دبي خلال 7 أشهر

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات رهون عقارات دبي 76.3 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الماضية، طبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وبلغ عدد العقارات المرهونة 6961 عقاراً متنوعاً بين الأراضي والمباني والشقق والفلل، ما يعكس الإقبال الكبير من البنوك والمصارف وشركات التمويل على التواجد القوي في السوق العقاري، وخصوصاً أن العديد من المطورين يواصلون تسليم وتنفيذ عشرات المشاريع في دبي بدعم من تنامي الطلب المحلي والعالمي على عقارات الإمارة.

وبحسب تحليل «البيان الاقتصادي» فقد كانت الحصة الأكبر من سوق الرهن من نصيب الأراضي على اختلاف أنواعها ولا سيما التجارية وتليها السكنية إذ بلغت القيمة الإجمالية لرهون الأراضي 68.9 مليار درهم قيمة 2885 صفقة رهن ما يدل على مضي المطورين وملاك الأراضي في الاستفادة من التسهيلات البنكية في تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات وتحديداً مشاريع الضيافة والترفيه، وبلغت رهون الشقق السكنية والتجارية الجاهزة قيد الإنجاز 6 مليارات درهم قيمة 3467 صفقة رهن بينما بلغت قيمة رهون المباني والفلل السكنية الجاهزة وقيد الإنجاز 1.4 مليار درهم قيمة 609 صفقات رهن.