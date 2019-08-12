اتفاق شراكة بين «ثريت كوتينت» و«ستارلينك»

المصدر: دبي- البيان

أبرمت شركة ثريت كوتينت المتخصصة في منصات عمليات الأمن، شراكة استراتيجية مع شركة ستارلينك للاستفادة من شبكتها الواسعة من الشركاء ومزودي الحلول في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

وتتزايد أهمية قدرة المؤسسات على ضمان أمن بياناتها ودعم احتياجات عملائها كأحد أبرز عوامل النجاح، فيما يعتمد نجاح استراتيجيات الأمن السيبراني في المؤسسة على استقصاء التهديدات لتخفيف أعباء العمل التي تواجهها فرق الأمن المعلوماتي ودعم المؤسسات في اختيار الحلول المناسبة لرصد وتخطيط المخاطر في الوقت الصحيح. وستساعد حلول عمليات الأمن المؤسسات في أن تكون متقدمة ومتفوقة على التهديدات المعلوماتية فيما تساعد عملاء ستارلينك على التعامل بكفاءة أكبر مع الحوادث الأمنية وتحديد التدابير التي ينبغي عليهم اتخاذها لتقليل المخاطر وحماية بيئة عملهم بكفاءة ودقة اكبر.

وتستفيد فرق استقصاء التهديدات على اختلاف أحجامها من حلول ثريت كوتينت لإعداد تصنيف للاستقصاء وفقاً لمعايير يحددها العميل، ولاستخدام بيانات التهديدات سريعاً في الجداول الحالية للاستشعار وبناء تدفقات العمل للتركيز على زمن الكشف والاستجابة. كما تسمح الحلول بتحقيق فهم مشترك بين الفرق والأدوات ضمن البنية التحتية للدفاع في المؤسسة.