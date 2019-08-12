«أوبو» تستثمر بقوة في تقنية الجيل الخامس

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة «أوبو»، أنها تستثمر بقوة في تقنيات الاتصال الحديثة مثل تقنية الجيل الخامس 5G وطبقت براءات الاختراع المتعلقة بهذه التقنية في أكثر من 20 بلداً ومنطقة حول العالم خلال عام 2019.

وقدمت الشركة ما يزيد على 2200 طلب تسجيل لسلاسل براءات الاختراع العالمية المتعلقة بتقنية الجيل الخامس، وأكثر من 2600 بحث فني لمنظمة 3GPP المسؤولة عن وضع المعايير الدولية لاتصالات الهاتف المحمول. واعتباراً من يوليو 2019، أفصحت أوبو عن أكثر من 600 سلسلة براءة اختراع إلى «المعهد الأوروبي لمعايرة الاتصالات»، مما يؤكد على المكانة المتميزة التي تتمتع بها الشركة في مجال براءات الاختراع المتعلقة بتقنية الجيل الخامس.

tوتعمل «أوبو» في إطار التزامها الراسخ باحترام حقوق الملكية الفكرية، وتولي أهمية خاصة لجمع براءات الاختراع والاحتفاظ بها. وقدمت أوبو ما يزيد على 37 ألف طلب تسجيل براءة اختراع حول العالم، أكثر من 31 ألفاً منها (85% تقريباً) براءات اختراع، وحصلت بالمجمل على أكثر من 11 ألف براءة اختراع. وتتواجد شركة أوبو اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم.

كانت أوبو وقعت مؤخرا اتفاقا تستحوذ بموجبه على 58 براءة اختراع من شركة "إنتل" في مجال تقنيات اتصالات الهواتف المتحركة. كما اشترت حقوق أكثر من 500 براءة اختراع من شركة "إريكسون".