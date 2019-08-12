«ماريوت» تطلق حسومات تصل إلى 25 % بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت ماريوت الدولية عن عروض متميزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث تتيح للضيوف قضاء أروع الأوقات مع مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة والتجارب المميزة. ويمكن للضيوف الاستفادة من حسومات مغرية تصل حتى 25% في أكثر من 250 فندقاً للعلامة في الشرق الأوسط وأفريقيا مع فطور مجاني لأعضاء برنامج «Marriott Bonvoy»، وخصم بنسبة 15% لغير الأعضاء.

وتتنوع وجهات ماريوت الدولية الصيفية تبعاً لمواقعها المميزة، خاصة في الإمارات. وتضم القائمة فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس التابع لمجموعة أوتوغراف كولكشن الذي يتميز بتصميمه المستوحى من الطراز البولينيزي وموقعه في قلب أبرز المنتزهات الترفيهية في دبي. ويوفر الفندق الخيار الأمثل لقضاء أوقات عائلية حافلة بالمتعة والمرح في دبي.