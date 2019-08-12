2500 طلب على برنامج «جدارة» خلال 2019

المصدر: دبي ـ البيان

استقطب برنامج «جدارة» التدريبي الذي أطلقته مجموعة «سيرا» ويستمر 5 أشهر أكثر من 2500 طلب خلال العام الجاري من جنسيات عربية تشمل الإمارات، السعودية،، مصر، الأردن، سوريا، فلسطين، السودان، اليمن، سلطنة عُمان، لبنان، تونس، المغرب، الكويت، العراق، البحرين وجزر القمر. كما اجتذب البرنامج نسبة كبيرة من المرشحات اللواتي مثّلن 48% من إجمالي المتقدمين، بنمو ملحوظ مقارنة بنسبتهن في عام 2018.

وتم اختيار 24 مرشحاً ومرشحة للمشاركة في النسخة الثانية من البرنامج، والتي تبدأ في سبتمبر 2019. ويقدم البرنامج للمشاركين فرصة مميزة للانطلاق في حياة مهنية ناجحة ومثمرة، تحت إشراف نخبة من ألمع رواد الأعمال الرقمية في المنطقة والعالم.

جامعات عالمية

وجاء مرشحو نسخة عام 2019 من برنامج «جدارة» من جامعات عالمية شهيرة، مثل «كلية هولت الدولية للأعمال»، و«جامعة ويسكونسن-ميلواكي»، وجامعة «إنديانا- بيرديو إنديانابوليس»، بالإضافة إلى جامعات مرموقة في المنطقة، مثل فروع الجامعة الأمريكية في كل من الشارقة ودبي والقاهرة، و«جامعة الملك سعود» و«جامعة الملك فهد للبترول والمعادن». وكان 55% من المرشحين من المملكة العربية السعودية، في حين جاء الباقون من دول عربية أخرى بما في ذلك مصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان والمغرب والعراق. وتبرز من هنا أهمية برنامج «جدارة» كمنطلق حيوي للتواصل الثقافي وفتح الفرص أمام الشباب في مختلف أرجاء المنطقة العربية.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في دورته الأولى التي أثمرت عن توظيف 90% من المشاركين لدى شركات رائدة. وبلغت نسبة الإناث 40% من إجمالي الخريجين، مما يسلط الضوء على أهمية دور برنامج «جدارة» في تمكين الكوادر النسائية الشابة وتشجيعها للعمل في القطاعات التكنولوجية.

شراكات

وتم إعداد برنامج «جدارة» محلياً، وتتكامل فيه مقومات التدريب والإشراف والتجربة المعنية في مكان العمل، بهدف إثراء معارف الشباب العربي وتسريع تطور إمكاناتهم وخبراتهم، دعماً لرؤية «السعودية 2030».

مرشحون

يتيح برنامج «جدارة» للمرشحين فرصة التعريف بإمكاناتهم وخبراتهم، حيث دُعي المرشحون الذين نجحوا باجتياز الامتحان عبر الإنترنت إلى مركز التقييم ليوم واحد في دبي أو الرياض، لتقديم العروض التوضيحية، والمشاركة في التمارين الجماعية المكثفة، ولقاء خبراء من المجموعة. وبعد عملية التقييم الصارمة، تم اختيار 24 مرشحاً للانضمام إلى البرنامج الذي يبدأ في سبتمبر المقبل في دبي.