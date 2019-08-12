نمو كبير للطلب على عضوية نادي «كوينتسنشالي» بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «كوينتسنشالي»، المجموعة العالمية للخدمات الفاخرة، تحقيق نمو كبير لعضوية ناديها في دبي بنسبة 100% خلال العام الماضي. وتتميز «كوينتسنشالي» بخدماتها الفاخرة، إضافة إلى الرحلات السياحية المصممة خصيصاً وفق رغبات العملاء، والتجارب المتميزة التي تقدمها. وتمتلك الشركة 60 مكتباً حول العالم، ويوجد لها فرع رئيسي بدبي التي يستقر فيها 38 فرداً تم إدراجهم على قائمة أغنى وأبرز الشخصيات في العالم، وفق تقرير صادر عن شركة «ويلث-إكس» حول عدد المليارديرات في العالم.

ويعكس النمو الذي تحققه «كوينتسنشالي» الطلب المتنامي على خدمات إدارة أنماط الحياة الفاخرة نتيجة ازدياد عدد الأثرياء في دبي. وتمتلك دبي الحصة الأكبر من هذه الفئة في الإمارات، بينما تحتل الإمارات المرتبة العاشرة بين أبرز 15 دولة من هذه الناحية على مستوى العالم.

وقالت مارينا دي كوتجوريدين، الرئيس التنفيذي لشركة «كوينتسنشالي» في الشرق الأوسط: يؤكد تقرير شركة «ويلث-إكس» على القيمة المجزية التي تقدمها «كوينتسنشالي» في الإمارات والمنطقة عموماً. وتتخذ «كوينتسنشالي» من الأعمال الهادفة والخيرية ركيزة أساسية لأعمالها، وقدمت الشركة تبرعات تزيد على 56 مليون درهم حيث استفاد منها العديد من الجمعيات الخيرية حول العالم.

ومنذ انطلاقها بالإمارات في 2012، توفر «كوينتسنشالي» خدمات إدارة أساليب حياة الرفاهية والكونسيرج على مدار الساعة لأعضاء ناديها، فضلاً عن تنظيم الفعاليات، كما تمتلك فريقاً متخصصاً في الرحلات والسفر، وشبكة قوية من أرقى الفنادق بدبي.