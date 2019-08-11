«بزنس تايمز»: تطوّر علاقات الإمارات والصين يحفّز النمو العقاري

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يشكّل تطوّر العلاقات الاقتصادية بين الصين والإمارات عامل نمو مهماً للقطاع العقاري في خضم الحرب التجارية المستعرة بين أمريكا والصين ومع تزايد وتيرة نمو النشاط السياحي والتجاري والاستثمارات المتأتية عن تدفق المواطنين الصينيين إلى البلاد وفق تقرير حديث نشرته «بزنس تايمز».

وأوضحت أن الدولتين طالما ارتبطتا بعلاقات ثقافية وتجارية قوية في العقود الماضية، وأنها ازدادت صلابة من خلال إصدار تأشيرة دخول للسياح الصينيين عند الوصول إلى البلاد، مشيرةً إلى أن هذه الروابط قائمة على أرض صلبة من خلال 35 عاماً من العلاقات الدبلوماسية. وأضافت أن الاهتمام الصيني بالإمارات جاء مدعوماً بمبادرة الحزام والطريق، حيث نما عدد الصينيين في الإمارات إلى 200 ألف نسمة.

وأشارت إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين واستقدام الاستثمارات من الصين، كما اتفق الجانبان على زيادة التجارة السلعية المشتركة إلى 200 مليار دولار بحلول 2030.