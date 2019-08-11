المحفزات تنعش القطاعات غير النفطية في الإمارات

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكدت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» البريطانية للدراسات الاقتصادية، أن القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارات شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك على خلفية المحفزات المالية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات العام الماضي وشرعت في تطبيقها بصورة فعلية هذا العام، إلى جانب توسع الدولة في الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية.

وأصدرت المؤسسة تقريراً حديثاً عن آفاق النمو الاقتصادي المتوقع للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في 2019. وتطرق التقرير إلى كل دولة من دول المجلس على حدة.

وذكر التقرير أن الانتعاش الذي حققه اقتصاد الإمارات غير النفطي هذا العام يتبين بوضوح من واقع البيانات الصادرة حديثاً عن مصرف الإمارات المركزي، والتي أفادت بارتفاع معدل النمو في اقتصاد الإمارات غير النفطي إلى 1,6% خلال الربع الأول من 2019، بالمقارنة مع 1,3% خلال الفترة نفسها من عام 2018؛ وكذلك «مؤشر مدير المشتريات» للقطاع غير النفطي لشهر يونيو الماضي، الصادر عن «بنك الإمارات دبي الوطني»، والذي تجاوز 50 نقطة، حيث بلغ 57,7 نقطة.

وأضاف التقرير أن البيانات الصادرة من كلٍ من الجهتين تعكس أيضاً ارتفاعاً مطرداً في مستويات الثقة بنمو وأداء القطاع.

وتوقع التقرير أن يواصل القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارات انتعاشه بصورة تدريجية حتى موعد إقامة «اكسبو 2020 دبي»، الذي توقع التقرير أن يجلب دفعة هائلة لقطاعي التجزئة والسياحة بالدولة.

وتوقع التقرير أيضاً أن يبلغ النمو الاقتصادي العام «النفطي وغير النفطي» في الإمارات هذا العام 2,6%، فيما توقع أن يبلغ في دول مجلس التعاون الخليجي ككل 2%.