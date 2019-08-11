«إبرهارد آند كو» تحتفل بالعيد بساعة «جيلدا»

المصدر: دبي - البيان

قامت دار الساعات السويسرية «إبرهارد آند كو»، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بالتألق من خلال إصدار «جيلدا» النسائي، ويعد الإصدار الجديد أحدث عروض «إبرهارد آند كو» في سلسلة ساعات جيلدا الكلاسيكية الأنيقة للمرأة.

تتميز ساعة «جيلدا» الجديدة بطابع لا يقاوم من حيث الشكل والمظهر، وهي مستوحاة من جمال الطبيعة وأشكالها المتنوعة. ويأتي وجهها المتعرج في علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتبرز علامات الساعة باللون الأسود على خلفية اللمعان الأبيض للميناء، بتمييز أرباع الساعات بأرقام رومانية أنيقة. وتتميز «جيلدا» بحركة كوارتز محمية بزجاج زفير مع قبة كروية مسجلة ببراءة اختراع ومعالجة مضادة للانعكاس، كما أن الظهر المصقول مثبت بأربعة مسامير مخفية. وتتناسب الساعة بشكل مريح مع المعصم الذي يتألق بحزام جلد تمساح.