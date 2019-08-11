«الإمارات دبي الوطني» يدعو مساهمي الأقلية في «دينيز بنك» لتقديم عطاءات

المصدر: دبي - سيد صالح

ينتظر بنك «الإمارات دبي الوطني» الحصول على الموافقة من المجلس المعني بتنظيم أسواق رأس المال في تركيا، للإعلان عن دعوة إلزامية إلى مساهمي الأقلية في «دينيز بنك» التركي للتقدم بعطاءاتهم.

ووفقاً لما نشرته «بلومبيرغ» أمس يعد الإعلان عن الدعوة أمراً مُلزِمَاً وفقاً لإجراءات التسجيل العامة في أسواق المال بتركيا.

وأعلن بنكا «الإمارات دبي الوطني» و«سبير بنك» الروسي في 31 من يوليو الماضي اكتمال صفقة استحواذ الأول على «دينيز بنك» بموجب شراء غالبية أسهمه من الأخير، وذلك بعد استصدار موافقة الجهات الرقابية المعنية في تركيا على اتفاقية شراء الأسهم المعادة صياغتها المبرمة بين الطرفين.