مراكز الـتسوّق تـغـصّ بحـشود الـزوار في أسبوع العيد

المصدر: دبي - بشار باغ

شهدت مراكز التسوق في دبي خلال الساعات الماضية حالة من الازدحام الشديد والتكدس مع توافد المقيمين والزوار عليها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حيث ازدادت التدفقات منذ مساء يوم الخميس الماضي وغصت المراكز التجارية بالمتسوقين والزوار حتى ساعات متأخرة من الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل تقاطر الزوار للتسوق والاستفادة من العروض المتنوعة على مختلف الألبسة والمنتجات استعداداً لعيد الأضحى.

وتسابقت المراكز التجارية وسلاسل التجزئة والهايبر ماركت ومحلات التجزئة التي مدد العديد منها ساعات العمل في تقديم أفضل العروض والصفقات للاستفادة من الطلب الكبير خلال موسم العيد وشملت التنزيلات مختلف السلع الغذائية والمنزلية والملابس والمفروشات والأحذية والالكترونيات والهدايا والسلع الترفيهية حيث وصلت في بعض القطاعات على 75 %حيث تمكن العروض والتنزيلات المتسوقين من اقتناص أفضل الصفقات.

أجواء احتفالية

ويتميز موسم عيد الأضحى في دبي بأجوائه الاحتفالية التي تزيّنها أجمل العروض والفعّاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى العروض الترويجية التي تقدّمها المحلات التجارية والمطاعم، والجوائز الكبيرة التي يمكن للزوّار والمقيمين الفوز بها خلال العيد. وتتنوّع هذه الــجوائز لتشمل المبالغ النقدية وبطاقات الهدايا وتذاكر السينما وغيرها. وتتاح الفرصة لـ 25 متسوّقاً محظوظاً للفوز بمبالغ نقدية تصل حتى 250.000 درهم خلال عيد الأضحى في دبي، ويمكن لأي شخص الحصول على بطاقة السحب من حملة تسوّق واربح عند إنفاق 200 درهم في أحد مراكز التسوّق المشاركة البالغ عددها 11 مركزاً، والتي تشمل مركز البستان، و«برجمان»، و«سنشري مول»، و«الريف مول»، و«الواحة سنتر».

هدايا وتخفيضات

وتمنح مِراس لزوّارها الفرصة للحصول على بطاقة هدايا بقيمة 100 درهم خلال الفترة 12 - 15 أغسطس عند إنفاق 300 درهم في إحدى وجهاتها السبع، والتي تشمل السيف، و«سيتي ووك»، و«ذا بيتش جي بي آر»، و«بلوواترز»، و«بوكس بارك»، و«لامير»، و«ذا أوتلت فيليدج».

ومن جانبهم فإن زوّار «ذا بوينت» على موعد مع تخفيض بمقدار 20 بالمئة في 30 مطعماً ومتجراً في هذه الوجهة الفريدة على نخلة الجميرا، ويستمر العرض الذي يقدّمه ذا بوينت«بالتعاون مع ماستركارد حتى 30 سبتمبر، ويشمل العديد من المطاعم والمتاجر والوجهات الترفيهية، مثل»تي جي آي فرايديز«و»ريل سينما«وغيرها.

فيما يقدم سيتي سنتر مردف عيدية خاصة لزوّاره عند إنفاق 500 درهم في أي متجر خلال الفترة 8 - 14 أغسطس، وتتنوّع الجوائز لتشمل بطاقات هدايا من المول، تذاكر سينما فوكس، خدمة إيقاف السيارة لكبار الشخصيات مجاناً، وقسائم مشتريات.

جوائز نقدية

أمّا زوّار سيتي سنتر ديرة فهم على موعد مع جائزة نقدية يومية قيمتها 2000 درهم، بالإضافة إلى جوائز فورية مثل بطاقات هدايا وبطاقات سينما فوكس. ويمكن للمتسوّقين المشاركة في هذا السحب عند لف»عجلة الأزياء«، والتي تتوفر من الساعة 10 صباحاً وحتى منتصف الليل في الفترة 8 - 14 أغسطس. ويقدّم مول الإمارات لزوّاره الفرصة للحصول على استرجاع نقدي بنسبة 3 بالمئة عند إنفاق 3000 درهم في مجموعة مختارة من المتاجر الفاخرة، فيما تتاح الفرصة لأي شخص ينفق 600 درهم خلال فترة العيد في دخول السحب على جائزة يومية بقيمة 10.000 درهم.

تمديد العمل

وكانت مجموعة من مراكز التسوّق في المدينة أعلنت عن تمديد ساعات عملها لتمكين الزوّار والمقيمين من الاحتفال بأجواء هذه المناسبة الكبيرة حتى ساعات متأخرة.

حيث أعلنت مــراكز التسـوّق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، بما فيها مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف، عن تمديد ساعات العمل حتى الساعة 1 صباحاً، لتمنح زوّارها المــزيد من الوقت للتسوّق والاستمتاع بالمأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي المتواجدة فيها.

وسيفتح دبي مول أبوابه حتى الساعة الثانية فجراً خلال الفترة بين 8 و17 أغسطس ليرحّب بزوّاره ضمن أجواء احتفالية تزيّن المحلات التجارية والمطاعم المتميزة، كما ويمكن للزوّار الاستماع إلى أجمل الحكايات العربية التي سيرويها شيبتنا، شخصية الجد المحبوب، في الفترة 11 - 14 أغسطس.

عروض خاصة

أما ابن بطوطة مول فلقد أعلن عن تمديد ساعات العمل للمحلات التجارية حتى منتصف الليل وللمطاعم حتى الواحدة فجراً احتفالاً بعيد الأضحى في دبي، ليمكّن زوّاره من الاستمتاع بعروضه الخاصة والتي تشمل موكب»ستيم بنك«الترفيهي، وعروض»فلاور ثيم بيرفورمانس«و»لوني تيونز).

وبعد الانتهاء من مشاهدة عروض الألعاب النارية الخلّابة في دبي فستيفال مول، يمكن للزوار التجوّل في أروقته والتسوّق من المحلات، والتي مددت ساعات العمل حتى منتصف الليل للمحلات التجارية والواحدة فجراً للمطاعم.