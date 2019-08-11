«إيه إم بست» تثبت تصنيف «الإمارات للتأمين»

المصدر: دبي - البيان

ثبتت وكالة التصنيف العالمية «إيه إم بست» تصنيف شركة الإمارات للتأمين الإماراتية عند A (ممتاز) والتصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل بتقييم» a، ومنحت في الوقت نفسه النظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية، درجة مستقرة.

وترى «إيه إم بست» أن هذه التصنيفات تعكس قوة الميزانية العمومية للشركة، التي تصنفها بأنها قوية جداً، والذي تعززت من خلال الرسملة المعدلة حسب المخاطر والتي كانت على أعلى مستوى، حسبما تم قياسها من خلال معدل كفاية رأس المال الخاص بوكالة التصنيف «إيه إم بست» في نهاية عام 2018، فضلاً عن أدائها التشغيلي القوي الذي تجلى من خلال سجل حافل من نتائج الاكتتاب القوية والمستقرة نسبياً، وكذلك إدارة المخاطر المؤسسية المناسبة.

وتحتفظ شركة الإمارات للتأمين وبحسب التقرير بمركز سوقي تنافسي في سوقها المحلي بحصة سوقية من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 6.1٪ في نهاية عام 2018.