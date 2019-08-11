تعليم مجاني لأبناء قاطني «سيفن تايدز»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «سيفن تايدز» عرضاً استثنائياً خلال أشهر الصيف للمستثمرين الراغبين بشراء وحدة سكنية في مشروعها الرائد «سيفن ريزيدنسز نخلة جميرا» بالتعاون مع مدرسة دبي هيتس أكاديمي.

يتيح العرض للمشترين المحتملين الراغبين بشراء إحدى الشقق الفاخرة من فئة شقق الاستوديو أو الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم في مشروع سيفن ريزيدنسز نخلة جميرا الفاخر الحصول على تعليم مجاني لطفل واحد لمدة عام دراسي، حيث يمكنهم الاختيار من شهر سبتمبر 2019 إلى شهر يونيو 2020 أو من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2021 وذلك في مدرسة دبي هيتس أكاديمي الواقعة في منطقة البرشاء جنوب في دبي.

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي للشركة: «إنها فرصة كبيرة للمستثمرين الجادين بشراء شقة عصرية بسعر تنافسي في إحدى أكثر المناطق حيويةً في دبي مع عرض مذهل يتمثل في الحصــول على تعليم مجـــاني لطفـــل واحد للعام الدراسي المقبل في واحدة من أفضل المدارس التي تدرس المنهج البريطاني في الإمارات».