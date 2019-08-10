دبي المدينة الأكثر زيارة عالمياً في 2025

المصدر: دبي-وائل الخطيب

تستهدف رؤية دبي السياحية أن تصبح الإمارة المدينة الأكثر زيارة في العالم، ضمن استراتيجية تهدف إلى جذب أكثر من 23 مليون زائر سنوياً بحلول 2025 وفق تقرير نشره موقع«اكزبيشن وورلد».

وقال التقرير إن جزءاً من هذا الرقم سيتكون من رجال أعمال وعارضين مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي ستلعبه استضافة معرض إكسبو 2020 دبي في هذا الإطار. وفي الوقت نفسه فإن مركز دبي التجاري العالمي أكبر مساحة للمعارض في المنطقة يشكل أحد الأطراف المعنية المشاركة في رؤية 2025 الكبيرة.

ومن المقرر أن تقدم المؤتمرات التي تم حجزها في مركز دبي التجاري العالمي بين 2019 و2022 دفعة اقتصادية تقدر بنحو 700 مليون درهم لدبي. إلى ذلك تمثل دبي أهم المناطق التي لديها فرصة لتبني إنترنت الأشياء. ففي الآونة الأخيرة أقامت شركتا اتصالات ونيسان شراكة لنشر سيارات متصلة بهذه التقنية العالية في المنطقة وفق تقرير حديث أصدرت شركة الدراسات العالمية«كينيث ريسيرتش».

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تشهد الإمارات التي تعتبر رائدة في المدن الذكية اعتماداً كبيراً لتكنولوجيا إنترنت الأشياء في النقل الذكي حيث يعتبر نشر أنظمة الملاحة المتقدمة ولوحات المعلومات الرقمية وأنظمة الترفيه والإعلام المتميزة من أهم الاتجاهات في سوق السيارات ومن المتوقع أن يتعزز الطلب على أنظمة المعلومات والترفيه المدعومة بإنترنت الأشياء في الدولة.