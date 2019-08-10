76.000 مغادر عبر مطار دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

سجلت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي أمس نشاطاً ملحوظاً مع بدء اجازات عيد الأضحى، حيث اكتظت الرحلات القادمة والمغادرة بالركاب.

وقال عيسى الشامسي، نائب الرئيس لعمليات المباني في مؤسسة مطارات دبي، إن إجمالي عدد المسافرين المغادرين عبر مطار دبي بلغ أمس نحو 76 ألف مسافر بخلاف مسافري الترانزيت والركاب الوافدين على متن الرحلات المختلفة.

وأفادت «طيران الإمارات»، بأنها تتوقع أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الجاري، قبيل إجازة عيد الأضحى، على رحلاتها المغادرة والقادمة إلى مطار دبي الدولي. ووفقاً لسجل حجوزات «طيران الإمارات»، وصلت حركة المسافرين إلى الذروة أمس.