صندوق النقد: الإمارات ثاني أكبر الدول المساعدة للبلدان المثقلة بالديون

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات تعد من أهم الدول التي منحت مساعدات للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بغرض تخفيف عبء الديون عنها.

ونشر صندوق النقد أمس ورقة عمل بعنوان «مبادرة مساعدة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون - تحديث إحصائي».

ورصدت ورقة العمل أحدث البيانات المتوافرة لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن المساهمات المقدمة من مختلف دول العالم الغنية لدعم كلٍ من المبادرتين. وأفادت البيانات المدرجة في ورقة العمل أن العام الجاري شهد قفزة هائلة في المساعدات التي منحتها الإمارات لمساعدة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، حيث قدمت 81% من إجمالي المساهمات المتوقعة، والتي تبلغ قيمتها 131 مليون دولار وفقاً للقيم الحالية، بالمقارنة مع 11% في عام 2017. وأوضحت البيانات أن الإمارات بذلك تعد ثاني أكثر دولة في نسبة وفائها هذا العام بالمساعدات المتوقعة للمبادرة، من الدول غير الأعضاء في «نادي باريس» لتخفيف وطأة الديون على الدول الفقيرة.

وجاءت الإمارات بعد الصين التي قدمت هذا العام 85% من إجمالي المساهمات المتوقعة منها، والتي تبلغ قيمتها 439 مليون دولار وفقاً للقيم الحالية بالمقارنة مع 83% عام 2017. وأضافت أن العام الجاري شهد هذا العام ارتفاعاً في نسبة وفاء الدول الغنية بالمساهمات المتوقعة من جانبها لدعم المبادرة، حيث بلغت النسبة 51%، بالمقارنة مع 47% فقط في 2017.