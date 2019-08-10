العيد يعزز مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقّع تقرير حديث صادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» أن يصل حجم مبيعات سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات إلى 12.3 مليار درهم بحلول 2021، كما توقّع التقرير تحقيق المبيعات نمو بحوالي 2% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح التقرير أن متاجر الإلكترونيات ومحلات السوبر ماركت لا تزال «اللاعب المهيمن» في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة، حيث تستحوذ على 80% من إجمالي المبيعات، بينما تسهم التجارة الإلكترونية بنحو 20% فقط.

وتوقّع جون هاردي مدير قسم المبيعات، باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» نمو إنفاق المستهلكين في الإمارات على الإلكترونيات الاستهلاكية، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، وهو ما يبشر بفترة مبيعات إيجابية لقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة.

وحول محركات السوق في المرحلة المقبلة، قال هاردي: هناك عدد كبير من العلامات التجارية في السوق تقدم منتجات مماثلة بأسعار تنافسية للغاية. ولدى العملاء خيارات واسعة، لكن شريحة أكبر من المستهلكين في الدولة تميل للمنتجات ذات الجودة العالية.

ووفقاً لمصادر تجزئة محلية فقد نما سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات في الربع الأول من 2019 بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حين كان السوق في طور التكّيف مع ضريبة القيمة المضافة، حيث قام معظم المستهلكين بالشراء قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة للاستفادة من انخفاض الأسعار. ومن المتوقع أن يعود الطلب هذا العام إلى مستوياته المعتادة.

سوق مهمة

وحول أهم خطط باناسونيك في الإمارات في الفترة المقبلة، قال هاردي: «تمثّل الإمارات إحدى أهم الأسواق الإقليمية بالنسبة لـ«باناسونيك»، إذ تقف الدولة في طليعة المبادرات الذكية، وهو أمرٌ مبشّرٌ بالنسبة لقطاعنا، ولا سيما لعلامتنا التي تقدّم منتجات وحلولاً تكنولوجية مبتكرة فائقة التقدّم من شأنها تلبية الطلبات المتغيرة باستمرار.

وانطلاقاً من استراتيجية أعمالنا الخاصة، سنواصل التركيز بشكل أكبر على تعزيز قيمة علامتنا التجارية، فضلاً عن ترسيخ حضورنا بالاعتماد على محفظة منتجات أوسع في الإمارات. وسنواصل الاستثمار في البحوث والتطوير طامحين إلى تقديم مزيد من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء المحليين، وذلك بالاستفادة من خبراتنا التكنولوجية التي تسمح لنا بابتكار حلول تسهم في تحقيق رؤيتنا التي تحمل شعار «حياة أفضل، عالم أفضل للعملاء».

وأشار هاردي إلى أن أهم استراتيجيات «باناسونيك» هذا العام تتلخص في رفع مستوى الوعي بعلامة الشركة. وأضاف: «نخطط للتعاون مع الشركاء المحليين بهدف رفع سوية أنشطتنا السوقية.

توقعات

شهدت أسواق التجزئة انتعاشاً خلال الربع الأول من العام الحالي حيث واكبت أسواق السلع الالكترونية الاستهلاكية في الإمارات هذا الانتعاش وسجلت نمواً بنحو 10 % . ومن المتوقع أن يتواصل نمو الطلب خلال فترة اجازات عيد الأضحى المبارك بدعم التدفقات السياحية الكبيرة على الدولة.