التوترات التجارية وخفض الفائدة يضغطان على الأسواق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي مع تأثر معنويات المستثمرين سلباً مع تصاعد النزاع التجاري الأمريكي الصيني من جديد، ما دفع المستثمرين للاتجاه إلى أصول أكثر أمناً، فضلاً عن تأثر أسهم القطاع المالي والمصرفي بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية، وأعقب ذلك خفض معظم البنوك المركزية في الخليج أسعار الفائدة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 2.15% أو ما يعادل 62.4 نقطة ليغلق عند 2837.96 نقطة منهياً وتيرة صعود دامت لخمسة أسابيع متتالية، مع هبوط أسهم البنوك بنسبة 1.19% والعقار بنسبة 4.07% والاستثمار بنحو 1.82% والنقل 0.09%. ونزل سوق أبوظبي بنحو 2.54% أو ما يوازي 133 نقطة ليغلق عند 5097.16 نقطة مواصلاً هبوطه للأسبوع الثاني على التوالي، مع تراجع أسهم قطاع البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والتأمين والخدمات.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية تراجعت على ضوء عمليات بيع طالت غالبية الأسهم، خصوصاً القيادية في القطاع المصرفي والعقاري، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008، إضافة إلى تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف الوسطاء إن الأسواق لا تزال تترقب المزيد من النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي والتي سيكون لها التأثير القوي على معنويات المستثمرين، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الهدوء بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك واستمرار الإجازات الصيفية.

ووصلت سيولة الأسهم المحلية إلى 1.66 مليار درهم موزعة بواقع 929.5 مليوناً في أبوظبي و733.7 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 809.6 ملايين سهم منها 517.2 مليوناً في دبي و292.4 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 4.07% مع تراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.75% و«الاتحاد العقارية» بنسبة 4.7% و«أرابتك» 5.1% و«إعمار للتطوير» بنسبة 9.01%. فيما هبط قطاع البنوك بنسبة 1.19%، مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.26% و«دبي الإسلامي» بنحو 2.07%.

وانخفض قطاع الاستثمار بنحو 1.82% مع تراجع «دبي للاستثمار» بنسبة 2.2% و«شعاع» بنسبة 5%، فيما ارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 0.2%، وتراجع قطاع النقل هامشياً بنسبة 0.09%، مع انخفاض «أرامكس» 3.4، رغم ارتفاع «العربية للطيران» بنسبة 5.26% لأعلى مستوياته منذ مايو 2018.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 3.14%، مع تراجع «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 5.39% و«أبوظبي الأول» بنحو 3.21% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1%، فيما صعد «مصرف الشارقة الإسلامي» 2.63% و«بنك رأس الخيمة الوطني» 1.09%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنحو 2.63% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونزل قطاع العقار بنحو 0.69% مع انخفاض «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 4.7% و«الدار» 0.43%، فيما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.53% مع تراجع «إشراق» 1.64%، فيما استقر «الواحة كابيتال» دون تغيير.

بينما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.35% مع صعود «دانة غاز» بنسبة 0.97% و«طاقة» بنسبة 0.27%، فيما تراجع «أدنوك للتوزيع» بنحو 0.74%. وهيمن «أبوظبي التجاري» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 196.8 مليون درهم ليغلق عند 8.43 دراهم.

الأجانب

اتجهت تعاملات الأجانب في السوقين خلال تداولات الأسبوع الماضي نحو البيع بصافي استثمار 105.3 ملايين درهم، بعدما حققوا مشتريات بنحو 716.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 822 مليون درهم.

