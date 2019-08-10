«الأضحى» يُنعش التجزئة والإقبال على التسوُّق الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

انتعشت أسواق التجزئة خلال الساعات الماضية وتحولت مراكز التسوّق تتحوّل إلى خلايا نحل مع تدفق الزوار من داخل وخارج الدولة مع بدء عطلة العيد حيث انتعشت أسواق التجزئة في الإمارات.

وتسابقت المراكز التجارية في طرح العروض الحصرية والخصومات الكبيرة فيما تنتعش عمليات التسوق عبر الانترنت كما تتزايد عمليات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات المصرفية.

وكشفت دراسة أعدتها منصة «جولي شيك» الصينية للتجارة الإلكترونية عن تزايد أعداد المتسوقين في الإمارات قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجاتهم الأساسية، عبر الآلاف من العلامات التجارية والماركات العالمية.

وأظهرت الدراسة أن 90 % من المتسوقين في الإمارات عبر المنصة يقارنون أسعار المنتجات المطروحة في المنصة بمثيلاتها في متاجر التجزئة التقليدية، وأن طريقة الدفع عند الإستلام، تعد أكثر طرق الدفع انتشاراً عند المتسوقين، مع تزايد ملموس في عمليات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات المصرفية.

ورصدت الدراسة، نمو حجم الحصة السوقية لمواقع التسوق الإلكتروني من قطاع التجزئة، في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة تزيد عن 7% خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، في تغير ملحوظ لسلوكيات المتسوقين، وتزايد متسارع لثقة العملاء بالتسوق الإلكتروني، والذي يعد أكثر سهولة وأمناً وسرعة، كما يعطي التسوق الإلكتروني للمستهلكين آفاقاً جديدة وسلعاً جديدة لا تتاح في نظيرتها التقليدية، بما سيؤدي إلى مزيد من توسع أنشطة التجارة الإلكترونية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكدت الدراسة على تسارع معدلات المبيعات عبر المنصة خلال العطلة، وذلك للاستفادة من العروض الحصرية والتخفيضات القياسية التي وصلت إلى 80 % على معظم المنتجات والسلع المعروضة على المنصة، وتركزت أنماط الاستهلاك خلال العيد على المنتجات والسلع الاستهلاكية، مشيرة إلى أن الملابس والهدايا والمنتجات الإلكترونية لاقت إقبالاً كبيراً من المتسوقين، في ظل الفروق السعرية الكبيرة عن المتاجر السعرية التي وصلت إلى أكثر من 40 %.

وسجلت نسبة رضا المتسوقين على خدمات المنصة تقدماً قياسياً خلال الفترة الماضية، بنسبة تجاوزت 92 %، تزامناً مع العروض الحصرية والخصومات الكبيرة على المنتجات ومنها شراء منتج والحصول على آخر مجاناً، بالإضافة إلى كوبونات نقدية مجانية لمن تتعدى مشترياتهم مبلغ 500 درهم.

وشهدت عمليات المنصة تطوراً كبيراً، حيث يتم تسليم المنتجات خلال 24 ساعة فقط من تاريخ الشراء، وذلك بفضل شبكة التوزيع والمخازن الرئيسية المنتشرة في أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وخدمات ما بعد التوصيل والعملاء التي تعمل على مدار الساعة.

وترتبط منصة جولي شيك بعلاقات قوية مع أشهر وأبرز بيوت الموضة والأزياء، وتوفر أحدث الصيحات العالمية، ووقعت المنصة اتفاقيات شراكة مع مجموعة من أفضل شركات التصدير والاستيراد، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتمتلك المنصة فريق عمل يزخر بكفاءات وخبرات خاصة في التعامل مع المتسوقين في الإمارات والسعودية والمنطقة، كما توفر خدمة عملاء بلغات متعددة بالإضافة إلى أنظمة متطورة للتسوق عبر الإنترنت والدفع الإلكتروني بما يتناسب وحاجة المتسوقين.

وتطرح المنصة باقة متنوعة من التصاميم المبتكرة والجديدة للمنتجات الأحدث عالمياً، بالإضافة إلى منتجات حصرية من أفضل المصانع الصينية والعالمية بأسعار تنافسية، حيث تعد المنصة نقطة الانطلاق لأكثر من 5000 علامة تجارية صينية عالية الجودة، وأكثر من 2000 علامة تجارية دولية وإقليمية في الشرق الأوسط، و تدعم المنصة حوالي مليون وظيفة حول العالم في سلاسل التوريد المختلفة، ويستفيد من المنصة ما يتجاوز الـ 50 مليون شخص في العالم العربي.

ويصل حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 16 مليار دولار بنهاية عام 2019، لتسجل معدل نمو سنوي يتجاوز 23% حتى عام 2022.

وتركز «جولي شيك»عملياتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مكاتب رئيسية في الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، والأردن، وتتخذ منها منصات انطلاق لتوسيع عملياتها لمواكبة تنامي حركة التجارة الإلكترونية في المنطقة، التي تعد السوق الأكثر نمواً وتطوراً في العالم.