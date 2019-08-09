160 % نمو صادرات رأس الخيمة إلى جنوب أفريقيا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

عقد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة لقاء عمل مع سعد كاتشاليا، سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة، بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية بما يساهم في تعزيز التجارة البينية بين الجانبين، والعمل على زيادة الانتشار العالمي للمنتجات المحلية لتعزيز موقع الإمارة الاستراتيجي كسوق واعد للتصدير إلى مختلف الأسواق الدولية.

وأكد النعيمي أن العلاقات مع جنوب إفريقيا شهدت نمواً كبيراً العام الماضي، حيث تزايدت الصادرات من رأس الخيمة إلى جنوب إفريقيا بنسبة 160%، كما احتلت جنوب إفريقيا المركز السادس بين الدول المصدرة إلى رأس الخيمة في نفس العام، مما يدل على السعي المشترك لتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، مؤكداً على أن الإمارة تسعى دائماً نحو مراحل أكثر تنافسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، حيث يعد دعامة وإضافة للتنمية، خاصة مع توافر المقومات المحفزة.

وأضاف النعيمي أن الغرفة تعمل على تعزيز الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية في كافة القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو الطبية أو التعليمية أو غير ذلك من المجالات، داعياً مجتمع أعمال جنوب إفريقيا إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية في رأس الخيمة، من خلال التركيز على القطاعات التي تهم السوق المحلي، مشيراً إلى توفير كافة التسهيلات والحوافز لاستقطاب المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية.

من جانبه أبدى سفير جنوب إفريقيا اهتماماً بالفرص الاستثمارية برأس الخيمة، كما استعرض التسهيلات والحوافز التي تقدمها جنوب إفريقيا حالياً لاستقطاب المستثمرين، مؤكداً على أن اللقاء شكل فرصة لمناقشة كافة الأمور المعنية بالتعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين. ووجه دعوة لغرفة رأس الخيمة ورجال الأعمال الإماراتيين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في جنوب إفريقيا عن قرب.