«جمارك دبي» تعلن مواعيد العمل في مراكزها خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت «جمارك دبي» عن استمرار العمل ومواعيد الدوام في المراكز والمنافذ الجمركية التابعة لها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتخليص البضائع سواء للأفراد أو الشركات وفق مواعيد ملائمة للعملاء.

وأفادت جمارك دبي أن استمرار العمل في المراكز الجمركية خلال إجازة عيد الأضحى يأتي في إطار رسالة الدائرة بتوفير أقصى درجات الراحة لإسعاد العملاء على تقديم الخدمات المرتبطة بتخليص البضائع خلال الإجازة انسجاماً مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية المرتبطة بتقديم خدمات جمركية ذات قيمة مضافة ودعم أعمال الاقتصاد والتجارة باستمرار لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء بشكل عام.

وسيكون العمل بمرفأ ديرة (التفتيش) 24 ساعة، مركز جمارك خور دبي (التفتيش) 24 ساعة. وفي مركز جمارك خور دبي خدمة العملاء من الساعة 8:00 صباحا وحتى 1:00 ظهراً، ومركز ميناء الحمرية (التفتيش) 24 ساعة، ومركز ميناء الحمرية خدمة العملاء من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 ظهرا (ثاني وثالث أيام العيد).

كما ستعمل المراكز الجمركية الجوية في كل من قرية دبي للشحن والمنطقة الحرة بمطار دبي)، ومركز دبي للزهور طيلة أيام عيد الأضحى المبارك على مدار الساعة، وفي مركز السلع والمعادن يتم استقبال العملاء فقط السبت 10 أغسطس من الساعة 9 صباحاً إلى 1 ظهراً. أما قسم العمليات (التخليص) فسيكون إجازة طيلة أيام العيد وسيستقبل مركز تفتيش البريد العملاء فقط السبت 10 أغسطس من الساعة 7 صباحاً إلى 1 ظهراً.

وستعمل إدارة مراكز جبل علي الجمركية بمركز تفتيش جبل علي ومركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية طيلة أيام العيد على مدار الساعة، أما مركز خدمة عملاء جبل علي سيعمل من الأحد إلى الثلاثاء من الساعة 8 صباحاً إلى 2 ظهراً. وبالنسبة لمركز خدمة عملاء ميناء راشد فسيكون مغلقاً طوال فترة إجازة العيد، وسيعمل مركز التفتيش التابع لمركز جمارك ميناء راشد على مدار الساعة .

على مستوى إدارة المراكز الجمركية البرية، سيعمل مركز جمارك حتا الحدودي على مدار الساعة طيلة الإجازة، أما مركزا الميناء الجاف ودوكامز فيبدأ العمل من يوم الأحد من 8 صباحاً لغاية الساعة 1 ظهراً. أما أوقات العمل في إدارة البيانات الجمركية سيكون العمل فيها على مدار الساعة بمبنى جمارك دبي الرئيسية.