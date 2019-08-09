2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 2.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 588 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 450 مليون درهم و516 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 800 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليونا بمنطقة برج خليفة .

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 179 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.65 مليار درهم منها 97 رهن أراض بقيمة 1.4 مليار درهم و345 رهن فلل وشقق بقيمة 250 مليون درهم، أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 275 مليون درهم ورهن في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 225 مليون درهم.