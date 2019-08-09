«تجوّل»: آسيا خيار العطلات الأول للمسافرين من الإمارات في العيد

المصدر: دبي - البيان

تواصل بلدان جنوب شرق آسيا تصدرها لقائمة الوجهات المفضلة لعطلة عيد الأضحى المبارك بين المسافرين من الإمارات لهذا العام، وذلك وفقاً لتقرير جديد كشفت عنه اليوم تجوّل، منصة حجوزات تذاكر الطيران والفنادق الإلكترونية التي تتخذ من دبي مقراً لها.

واحتفظت مدن جنوب شرق آسيا التي تنبض بالحيوية مثل كوالالمبور، وسنغافورة، وجاكرتا، بمكانتها بين الوجهات السياحية المفضلة لموسم العطلات وفقاً لحجوزات الطيران عبر «تجوّل»، كما تصدرت سريلانكا لائحة الوجهات الأكثر رواجاً لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك لما تتمتع به من مناظر طبيعية متنوعة، ومعالم جذب ثقافية، وشواطئ خلابة.

من ناحية أخرى، حققت سويسرا شعبية متزايدة هذا العام، حيث ارتفع معدل حجوزات الطيران إلى زيوريخ بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، نتيجة بحث المسافرين من دولة الإمارات عن وجهات تجمع بين سياحة المدن التي تنبض بالحياة والطبيعة الخلابة التي تبعث على الاسترخاء.

وتُظهر بيانات الحجوزات نمواً بعدد المسافرين المتجهين إلى وجهات دولية بحثاً عن الطقس البارد وتفضيلهم قضاء عطلاتهم في المدن في ظل ازدياد حجوزات الفنادق في تورونتو ولندن وباريس وأمستردام وباكو.

ومع استمرار عطلة لمدة أربعة أيام لموظفي القطاعين العام والخاص، فقد ارتفع متوسط الإقامة الفندقية بنسبة 43%، حيث يسعى المقيمون إلى تجربة وجهات بعيدة نسبياً وغنية بثقافتها المتنوعة. ويبدو أن هذا التوجه سيبقى سائداً في ظل ارتفاع مدة حجوزات الفنادق من 3 إلى 7 أيام مقارنة بعام 2018.