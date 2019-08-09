«بيسبن غلوبال» تستحوذ على «فالكون 9» لتعزيز الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

استحوذت شركة «بيسبن غلوبال» المتخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية المعلوماتية على شركة «فالكون 9»، ومقرها في دبي.

وبيسبن شركة كورية- صينية قامت بتأسيس شركة أخرى تحت مسمى بيسبن غلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا على أن تبدأ عملياتها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الشركة العالمية، بهدف الوصول بشكل مباشر لأسواق الحوسبة السحابية بمنطقة الشرق الأوسط، والذي ستصل قيمته إلى 4 مليارات دولار أمريكي بحلول 2022 (غارتنر). وفالكون 9 هي إحدى الشركات البارزة بمنطقة الشرق الأوسط في مجال تقديم الاستشارات بمجال الحوسبة السحابية، تقديم حلول مبتكرة، وتطوير وإدارة الخدمات والأعمال وتحويل البنية التحتية لتلك المشروعات للجيل التالي.

وتقدم بيسبن غلوبال حلولاً برؤية عالمية عبر أكثر من 850 خبيراً، حيث يقدمون أفضل وأحدث الاستشارات وإدارة الخدمات في ما يتعلق بالحوسبة السحابية، كما يساعدون المشروعات التجارية على الاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية.

وتستثمر الشركات العالمية بشكل كبير في قطاع الحوسبة السحابية بمنطقة الشرق الأوسط، ومن بينها أمازن لخدمات الإنترنت، مايكروسوفت آزور وعلي بابا للحوسبة السحابية. وستتيح شركة بيسبن غلوبال- المزمع إنشاؤها- لهذه الكيانات الكبيرة إمكانية الوصول لعملاء محليين.