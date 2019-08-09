«طيران الإمارات» تفنّد مزاعم نيجيرية بتهديدها للوظائف ومشغلين محليين

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

فنّدت طيران الإمارات مزاعم مسؤول طيران نيجيري بأن عمليات الناقلة في الدولة الإفريقية يجب أن تقيّدها الحكومة بدعوى أنها تشكل تهديداً للوظائف والمشغلين المحليين.

وقالت تقارير صحفية إن طيران الإمارات نفت إضافة رحلات مجدولة جديدة ونقلت عن متحدث باسم الناقلة قوله إن طيران الإمارات لم تقم بزيادة الرحلات المجدولة إلى أبوجا أو لاغوس وأنه تم فقط تشغيل رحلات إضافية إلى أبوجا ولاغوس لفترة محدودة لخدمة الحجاج النيجيريين.

وشدّد على الفوائد الإيجابية التي تجلبها شركات الطيران الإماراتية إلى نيجيريا عبر منح المستهلكين المزيد من فرص السفر والتجارة. وذكرت تقارير مؤخراً أن الكابتن نوجي ميجيسون، رئيس مشغلي الخطوط الجوية في نيجيريا اشتكى من أن حكومة بلاده منحت طيران الإمارات تصريحاً لتشغيل رحلات يومية إضافية بين الإمارات ونيجيريا.