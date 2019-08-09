الإمارات تؤكد التزامها باتفاق «أوبك»

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن الإمارات مستمرة في التقيّد باتفاقية أوبك والمنتجين خارجها التي حققت توازناً أكبر في السوق، موضحاً التزام الدولة بخفض الإنتاج المتفق عليه، وأنها على استعداد لمواصلة التزامها بضمان توازن السوق.

وأعرب معاليه في تغريدات على موقع تويتر أمس عن ثقته من أن شركاءنا في «أوبك» وغير الأعضاء في المنظمة سوف يتخذون موقفاً مشابهاً، مشيراً إلى اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في أبوظبي 12 سبتمبر المقبل لمراجعة وضع السوق وتقديم التوصيات اللازمة للحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأضاف معالي سهيل المزروعي أن أساسيات سوق النفط جيدة. ومخزون النفط العالمي في انخفاض، والطلب لا يزال في مستوى جيد.