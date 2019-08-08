وجهات وفنادق الإمارات تستقبل «الأضحى» بعروض عائلية خاصة

المصدر: دبي- البيان

أعلن العديد من الوجهات والفنادق والمنتجعات في الإمارات عن استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال رفعها شعار العروض العائلية الجذابة في مختلف أنحاء الدولة، وتنشط هذه العروض أداء السياحة الداخلية، وتعمل على استقطاب الضيوف من كل أنحاء العالم.

ومن ضمن الوجهات والفنادق، التي أطلقت عروضها الاحتفالية مرسى «ياس مارينا أبوظبي» ومجموعة فنادق «سيتي ماكس»، وفندق «ذا إتش دبي» وفندق «ديوكس ذا بالم آيه رويال هايدوي» ومنتجع «ريفا دبي»، و«منتجع وفلل السعديات روتانا»و«وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول» ومجموعة فنادق «أسكوت» للشقق الفندقية، وفنادق «هيلتون دبي شاطئ مساكن جميرا» والجيمي مول في العين.

وقال بيلي كانيلاس، مدير إدارة مرسى ياس مارينا: خلال العيد ستحفل سماء مرسى ياس مارينا أبوظبي بالألعاب النارية بداية من التاسعة مساء. ويمكن للزوّار الاستمتاع بمشاهدة استعراض الألعاب النارية من على متن مركب «كابتن طوني» الذي ينطلق خلال أيام العيد كل مساء الساعة الثامنة والنصف في رحلة مدّتها ساعة في مياه مرسى ياس مارينا. كما يسعدنا تقديم العديد من خيارات تناول الطعام خارج المنزل خلال فترة العيد، وذلك ضمن مطاعمنا التسعة التي تتوزع في مرسى ياس مارينا.

إقبال كبير

من جانبه، قال مارك دي بيير مدير عام منتجع وفلل السعديات روتانا: يعتبر عيد الأضحى من أهم المناسبات السعيدة التي تجمع العائلة لقضاء وقت مميز من الراحة والاستجمام، وهذا تماماً ما نقدمه لضيوفنا، ونحن نستقبل الضيوف من الإمارات والخليج وكل أنحاء العالم، ونشهد إقبالاً كبيراً من مواطني روسيا وألمانيا وبريطانيا.

وأضاف: خلال فترة العيد يسرنا استقبال الأطفال في المخيم الصيفي الاستثنائي في نادي مغارة علاء الدين، حيث يقدم المنتجع للأطفال واليافعين نشاطات تعليمية وتثقيفية ضمن أجواء مفعمة بالمرح والحيوية، وسيتمكن الأطفال من المشاركة في مختلف النشاطات الرياضية، والتي تتضمن المسابقات الشاطئية والألعاب التي تقوم على العمل كفريق واحد، بالإضافة إلى الرياضات المائية ولعبة الجولف المصغر وكرة المضرب الشاطئية والكرة الطائرة، إلى جانب الأنشطة الثّقافية البيئية والتعليمية التي تعرف الأطفال على الحيوانات التي تعيش على جزيرة السعديات، وتتيح لهم استكشاف كل ما يتعلّق بالطبيعة والحياة البرية على الجزيرة.

تسوق وترفيه

وأعلنت إدارة الجيمي مول في العين عن استعدادها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتنظيم لجملة من المسابقات والبرامج الترفيهية والألعاب التي تستقطب العائلات، والتي تقدم أوقاتاً مبهجة للأطفال خلال العيد، وتنطلق المسابقات اعتباراً من اليوم حتى 17 أغسطس، وينظم الجيمي مول المسابقات والألعاب الترفيهية في منطقة المدخل الرئيسي في المول، وسيتمكن الزوّار والمقيمون من التسجيل للانضمام إلى المسابقات والحصول على فرصة للفوز بقسائم التسوق وجوائز تصل قيمتها إلى 10000 درهم.

وتنطلق المسابقات يومياً عند بداية كل ساعة، حيث يمكن لأربعة متسابقين التنافس ضمن ثلاث جولات لكل لعبة، وتتضمن المسابقات فقرات تخمين أسعار المنتجات وتحديد «أعلى أو أقل» سعر على المنتج المعروض، وسيتمكن المتسابق المحظوظ من الاحتفاظ بأرباحه، أو لعب عجلة الحظ لفرصة الفوز بجوائز وقسائم هدايا تصل قيمتها إلى 10000 درهم.

وقالت سابين رينر، مديرة فندق بارك حياة دبي: «يسعدنا أن نقدم لضيوفنا خلال العيد حسومات على الإقامة تصل إلى 40% على أفضل أسعار الغرف، شاملة وجبة إفطار. ويتمتع الضيوف بفرصة الدخول إلى بحيرة «لاجون» بطول 100 متر، والتي تؤدي إلى شاطئ خاص على خور دبي.

ليال مجانية

وقال حفيظ المرابطي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة أسكوت العالمية للفنادق: يسرنا طرح حزمة من العروض الخاصة بفندق «أسكوت بارك بلايس دبي» و«سيتادينس ميترو سنترال دبي»خلال أيام العيد، حيث تقدم المجموعة عرض «الليلة المجانية»، وذلك للضيوف الذين يقيمون لمدة ليلتين أو أربع ليال.

وقال أحمد طاهر المدير العام لفندق «سيتي ماكس رأس الخيمة»: يسعدنا تخصيص عروض جذابة للعائلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغال خلال أيام العيد إلى 80%.

وحول عروض العيد بفندق «ذا إتش دبي»، قال جونزالو رودريغيز، مدير عام الفندق: يحصل الضيوف لدى إقامتهم في فندقنا خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك على خصومات بقيمة 10% على أفضل أسعار الغرف المتوفرة، بالإضافة إلى حسم بقيمة 20% على كل علاجات المنتجع الصحي «ماندارا سبا»، وذلك عند حجزهم لإقامة بمدة 3 ليال حداً أدنى . وأطلق فندق «ديوكس ذا بالم إيه رويال هايدواي» عروضه الخاصة كن للضيوف المقيمين خلال إجازة عيد الأضحى. وخلال إجازة العيد تقدم فنادق هيلتون في شاطئ مساكن جميرا عرضاً خاصاً، يتضمن قضاء وقت مميز على شاطئ البحر مع العائلة والأصدقاء.

وجهة ترفيهية

احتفالاً بعيد الأضحى، ترحّب وجهة كاسكيد الترفيهية بالمقيمين والزوار للاستمتاع بتجارب تذوق مميزة من شتّى أنحاء العالم، وتتميّز الوجهة بموقعها المثالي بين ياس مول وعالم فيراري، ما يجعلها الوجهة المفضلة لتناول الطعام لدى زيارة جزيرة ياس وعالم فيراري وكيدزانيا، التي تم افتتاحها مؤخراً.