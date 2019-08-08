«دي إكس بي إنترتينمينتس»: 1.4 مليون زيارة و17 % تراجع الخسائر في النصف الأول

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت أمس شركة دي إكس بي إنترتينمينتس نتائجها المالية للنصف الأول من العام، حيث حققت إيرادات بلغت 252 مليون درهم و1.40 مليون زيارة، ومعدل إشغال في فندق لابيتا بلغ 63%.

وانخفضت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات المعدلة بنسبة 17%، إذ بلغت 81 مليون درهم. كما تضمنت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات للنصف الأول من عام 2018 ربحاً لمرة واحدة فيما يتعلق بمساهمة الأرض في فندق ليجولاند دبي، وانخفضت تكلفة التشغيل خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 309 ملايين درهم مقارنة مع 361 مليون درهم إي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات المتنزهات خلال الربع الثاني 70 مليون درهم، في حين بلغ معدل إيرادات الفرد 110 دراهم. وبلغ إجمالي إيرادات الضيافة 19 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2019 بمتوسط سعر يومي بلغ 541 درهماً، وبشكل يجسد عائدات فصل الصيف.

وقال محمد الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي انترتينمينتس: استقبلت دبي باركس آند ريزورتس أكثر من 1.40 مليون زيارة خلال النصف الأول من عام 2019 مع تزايد عدد الزيارات الدولية لتمثل 40% من إجمالي مزيج الزوار، كما تم دعم النمو في عدد الزوار الدوليين من خلال استراتيجية زيادة عدد الغرف الفندقية، التي صممت بهدف جذب واستقطاب الزوار الدوليين لزيادة الإيرادات وتحقيق أقصى عوائد ممكنة، ويتجلى نجاح هذه الاستراتيجية في زيادة نسبة الإشغال في فندق لابيتا إلى 63% مقارنة مع 55% خلال نفس الفترة من العام الماضي«.

وأضاف الملا: فيما نحاول تنويع إيراداتنا، فقد واصلنا التركيز على تحسين التكاليف ما أدى إلى تحقيق تحسن بنسبة 17% في الخسائر المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات خلال هذه الفترة».

وقال: ستلعب الوفورات في النفقات التشغيلية دوراً مهماً في استراتيجيتنا لتحقيق التعادل النقدي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات في النصف الثاني من عام 2020، وبالتالي فإننا نواصل مراجعة قاعدة التكاليف لدينا لتحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية، والتي سنعلن عنها في الربع الثالث 2019».

التطورات الاستراتيجية

كجزء من استراتيجية الشركة لتحقيق التعادل النقدي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات في النصف الثاني من عام 2020، افتتح فندق روف أبوابه في دبي باركس آند ريزورتس في 16 يونيو، والذي يضم 579 غرفة من شأنها أن تساهم في تنويع نوعية وعروض الإقامة في الوجهة ويستهدف استقطاب مجموعات أوسع من السياح الدوليين إلى المتنزهات.

ولا يزال فندق ليجولاند قيد الإنشاء حالياً والذي من المتوقع أن يوفر 250 غرفة إضافية خلال النصف الأول من عام 2020. سعياً في وصول عدد الغرف الفندقية في الوجهة إلى أكثر من 1300 غرفة بحلول النصف الثاني من عام 2020.

تركيز

وقررت الشركة التركيز على أصلها الأساسي، دبي باركس آند ريزورتس. وكجزء من عملية إعادة التنظيم هذه، توصلت الشركة إلى اتفاقية مع المساهم الرئيسي شركة مراس لإيقاف إدارة محفظتها من أصول الترفيه والتسلية اعتباراً من منتصف سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ترك بول باركر المدير العام السابق لقطاع مراكز الترفيه العائلي والمدير التنفيذي للشؤون التجارية مؤخراً منصبه، وستقدم الشركة بياناً بشأن عملية استبداله في وقت لاحق.

محفظة الألعاب

تواصل شركة دي إكس بي انترتينمينتس العمل على خطة تعزيز محفظة ألعابها التي تضم مجموعة مختارة من 10-12 لعبة تم شراؤها لمتنزه سيكس فلاجز دبي المخطط له سابقاً.