منطقة عجمان الحرة تبحث التعاون مع وفد تجاري صيني استقبال

المصدر: عجمان- البيان

استقبل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية رئيس سلطة منطقة عجمان الحرة صباح أمس في مكتبه بالمنطقة رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية الصينية للتجارة تلينغ بينغ والوفد المرافق له لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وللشركة الخليجية الصينية عدة استثمارات ناجحة في إمارة عجمان ومن بينها السوق الصيني الذي أسس عام 2010 ويوفر آلاف المنتجات بأسعار معقولة ويلعب دوراً مهماً كمركز تجاري يستقطب الملايين من المتسوقين على مختلف احتياجاتهم. وأشاد الوفد الصيني بالتسهيلات التي تقدمها منطقة عجمان الحرة للمستثمرين والبنية التحتية المتميزة التي توفرها الإمارة لمختلف المستثمرين.