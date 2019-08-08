«إينوك» أول شركة طاقة تفوز بجائزة ممارسات الأعمال المستدامة

المصدر: دبي - البيان

فازت مجموعة «إينوك» بجائزة «مجلس قيادة المشتريات المستدامة» في بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش قمة «مجلس قيادة المشتريات المستدامة 2019» التي تنظمها المؤسسة الأمريكية غير الربحية، لتكون بذلك أول شركة طاقة تفوز بهذه الجائزة المرموقة على مستوى العالم.

وجاء فوز المجموعة بالجائزة ضمن فئة «الشركة الرائدة في مجال المشتريات المستدامة»، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود التي بذلتها المجموعة في تطبيق مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها، وتطبيقها معايير الشراء المستدامة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «يشهد قطاع الطاقة تحولاً هائلاً نحو تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة على صعيد التسويق والمشتريات، الأمر الذي يعود بشكلٍ رئيسي إلى وعي المستهلكين المتنامي بالمنافع والآثار الإيجابية للطاقة النظيفة. ومن هذا المنطلق، نلتزم بدمج الممارسات المستدامة في صميم عملياتنا على امتداد سلسلة قيمة الطاقة».

وكانت «إينوك» قد أطلقت عدة مبادرات استهدفت تعزيز المشتريات المستدامة سعياً للارتقاء بكفاءة الطاقة في المجموعة. ففي عام 2016، عيّنت «إينوك» مسؤولاً للمشتريات الخضراء، وعلى مدار العامين الماضيين، حقق برنامج إدارة الطاقة والموارد وفورات بلغت 11.2 مليون درهم (3,05 ملايين دولار) في عام 2018 وحده.