846 ألف سائح بحري لدبي في موسم 2018 - 2019

المصدر: دبي - البيان

عززت دبي مكانتها بوصفها واحدة من أهم وجهات سفن الرحلات السياحية في العالم، مختتمة موسم السياحة البحرية 2018-2019 بزيادة قياسية بلغت 51% في عدد السياح و38% بعدد الرحلات، مقارنة بالموسم الماضي.

واستقبلت دبي خلال هذا الموسم عبر محطة المسافرين في ميناء راشد، الوجهة السياحية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وميناء سفن الرحلات الحائز على الجوائز، 846.1 ألف زائر عبر 152 رحلة، مقارنة بنحو 558.78 ألف زائر عبر 110 رحلات خلال موسم 2018-2017، كما تم تأكيد انطلاق 211 رحلة سياحة خلال الموسم المقبل 2020-2019. ومن المقرر أن يبدأ موسم الرحلات السياحية 2019-2020 في 19 أكتوبر، مع رسو السفينة «ماين شيف» التي تنطلق من دبي حاملة أكثر من 6000 سائح.

ويعكس هذا النمو المضطرد في عدد الزوار التعاون الكبير بين أعضاء لجنة دبي للسياحة البحرية: دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، وموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، مشغل ميناء راشد، وطيران الإمارات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي بهدف ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة رائدة للرحلات البحرية.

حدث استثنائي

وشهد الموسم السياحي 2019-2018 حدثاً استثنائياً تمثّل باستقبال 14 سفينة سياحية في أول رسو لها في دبي، كما اتخذ العديد من المشغلين العالميين الميناء مقراً للانطلاق منه. ويرحب ميناء راشد في الموسم المقبل بعودة السفن السياحية «توي كروزيس»، و«عايدة كروزيس»، و«إم إس سي كروزيس»، و«كوستا كروزيس»، و«بولمانتور كروزيس»، و«بي آند أو كروزيس»، و«رويال كاريبيان كروزيس». وكان ختام الموسم بإبحار «كارنيكا»، التابعة لـ«جاليش كروزيس»، أول سفينة سياحية هندية تتخذ من دبي ميناء الانطلاق لرحلاتها.

وقال محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو» والمدير التنفيذي لميناء راشد: «تشير الأرقام إلى أن مراسي «بي آند أو» تسير في الاتجاه الصحيح للترويج لدبي بوصفها وجهة عالمية للسياحة البحرية. ويقدم ميناء راشد، بوصفه الوجهة الأولى للرحلات البحرية في الشرق الأوسط، أفضل الخدمات لركاب السفن السياحية الدولية الفاخرة، كما أن مبنى حمدان بن محمد للمسافرين من أهم المرافق التي تعزز هذا الأداء المتميز، حيث يمكنه استقبال 14000 مسافر في اليوم. ونحن متفائلون دائماً بما نحققه في كل عام من معدلات نمو متنامية بحركة الزوار في ميناء راشد».

وأضاف: «من شأن الزخم المتزايد لدبي، بوصفها ميناءً رئيساً لرسو سفن الرحلات السياحية الدولية، تعزيز السياحة البحرية الفاخرة وربط دبي بوجهات جديدة. وسنواصل العمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين بهدف دعم جهود «لجنة دبي للسياحة البحرية»، وتعزيز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً رئيساً للسياحة البحرية في المنطقة».

مؤشر قوي

من جانبه قال حمد بن مجرن، نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «يعد نجاح موسم السياحة البحرية 2019-2018 مؤشراً قوياً على نمو هذا القطاع السياحي الحيوي في دبي، وقدرة دبي على تحقيق معدلات نمو ملحوظة، وترسيخ مكانتها بوصفها وجهة سياحية تستوجب زيارتها. ونحن في «دبي للسياحة» سعداء بالترحيب مجدداً بالشركات العالمية الرائدة في مجال تسيير السفن السياحية واختيارها دبي نقطة انطلاق لبرامجها السياحية الإقليمية والعالمية. وسنستمر في العمل مع شركائنا لتعزيز مكانة دبي وسهولة الوصول لها عبر مشاريع التطوير والتحديث المستمرة للعمليات التشغيلية في الموانئ السياحية البحرية حتى نتمكن من الترحيب بالمزيد من المشغلين خلال المواسم المقبلة».

خط دبي للحرير

ويتماشى تطوير صناعة السياحة البحرية في دبي للوصول إلى أقصى إمكاناتها مع استراتيجية خط دبي للحرير التي أعدتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الرئيسية. وتضم الاستراتيجية تسع مبادرات، يتمخض عنها 33 مشروعاً، وتشمل تعزيز الاتصال الاستراتيجي، والتشغيلي للخدمات اللوجستية بين محطات موانئ دبي العالمية والمنتشرة في جميع أنحاء العالم.

ومنذ افتتاحه في 2014، استقبل مبنى حمدان بن محمد للمسافرين أكثر من 2.3 مليون زائر، وبزيادة 172 % مقارنة بنهاية عام 2018. وفي أبريل، فاز ميناء راشد بجائزة أفضل محطة لسفن الرحلات السياحية في الشرق الأوسط، للمرة الثانية عشرة على التوالي ضمن جوائز السفر العالمية 2019. كما فاز الميناء أيضاً بجائزة أفضل ميناء للسفن السياحية في العالم للعام الحادي عشر على التوالي منذ العام 2008.

7 سفن

يتمتع ميناء راشد بالقدرة على التعامل مع 7 سفن سياحية عملاقة في آن واحد. وتتواصل أعمال التوسعة بالميناء لتحسين قدراته من خلال منطقة ترفيه عالمية تحاكي التراث الثقافي الرائع لدبي. ونظراً للتزايد المستمر للطلب، يتم العمل على توفير خدمات رصيف محسنة لأصحاب اليخوت الخاصة.