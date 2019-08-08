مفاجآت صيف دبي ترفع مبيعات التجزئة وتزيد أعداد الزوار

المصدر: دبي- البيان

شهدت الدورة الثانية والعشرون من مفاجآت صيف دبي، التي اختتمت فعاليتها مؤخراً، عروضاً ترويجية مدهشة وفعّاليات ترفيهية ممتعة على مدى 6 أسابيع.

وأعربت مجموعة من الشخصيات البارزة في قطاع التجزئة عن سعادتها بمساهمة دورة هذا العام في تعزيز المبيعات، وزيادة أعداد زوّار مراكز التسوّق في دبي.

بنك رأس الخيمة الوطني

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: رعاية البنك لمفاجآت صيف دبي أسهمت في تشجيع إنفاق التجزئة، من خلال منح حاملي بطاقتنا قيمة أفضل مقابل إنفاقهم خلال المفاجآت، حيث يحصل الفائز بتعويض لنفقاته قد يصل إلى ألف درهم يومياً وذلك جعل العدد الإجمالي للفائزين يصل إلى 44 فائزاً مع نهاية المهرجان. ونحن فخورون بكوننا شركاء مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في المساهمة في ازدهار قطاع التجزئة في دبي خلال هذا الصيف.

سوق دبي الحرة

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: سعداء بردود الفعل الإيجابية وبنمو حجم المبيعات، الذي يؤشر بقوة إلى أن الفعاليات الناجحة، مثل مفاجآت صيف دبي، التي تجذب الزوار إلى دبي، تسهم على نحو فعال في تنشيط قطاع التجزئة.

مجموعة عبد الواحد الرستماني

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات: سعداء بالأصداء الإيجابية لمفاجآت صيف دبي، وهو ما يعكس نهج شركتنا في وضع عملائها في المرتبة الأولى، والذي لطالما أسهم بإثراء حياتهم عبر منحهم فرصاً استثنائية لاقتناء سيارات عالية الجودة بأسعار تنافسية وخدمات لا تُضاهى. وعليه، يشكل الحدث الفترة الأنسب في العام لشراء سيارة الأحلام.

إعمار مولز

وقالت نتالي بوغدانوفا، الرئيس التنفيذي للعمليات، إعمار مولز: شهدت فعاليات النسخة الثانية والعشرين من مفاجآت الصيف استجابة قوية من قبل المقيمين والزوار على حد سواء، وفي جميع وجهات «إعمار مولز»، التي استقبلت أعداداً كبيرة من الزوار للاستمتاع بالعروض الصيفية المميزة. ويعتبر هذا الحدث رافداً قوياً لنمو اقتصادات السياحة وتجارة التجزئة في دبي، ونحرص كل عام على تقديم عروض ترفيهية وترويجية جديدة، تجعل من الحدث تجربة عائلية لا تنسى.

نخيل مولز

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: مع اختتام الموسم الجاري، يمكننا جميعاً أن نحتفل بالتجاوب الرائع من قبل زوار وجهات نخيل مولز للتسوق، والتي استضافت عدداً كبيراً من أنشطة الترفيه العائلي في كل من ابن بطوطة مول، وسوق التنين، وذي بوينت في جزيرة النخلة، وأن نعتز بالنجاح الذي حققته عروضنا الترويجية، وقدرتها على إسعاد مرتاديها على مدى ستة أسابيع من مفاجآت صيف دبي.

ماجد الفطيم

وقال حسين موسى، المدير التنفيذي في مول الإمارات لدى "ماجد الفطيم العقارية": مثّلت مفاجآت صيف دبي نجاحاً كبيراً لمراكز ماجد الفطيم هذا العام، ورفعنا سقف التوقعات أكثر من أي وقت مضى لتوفير لحظات رائعة للمتسوقين والزوار، سواء من خلال الأنشطة أو العروض الترفيهية المميزة أو فرص الفور اليومية، بالإضافة إلى عروض المبيعات الحصرية وغيرها الكثير.

مجموعة الفطيم

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوّق لدى "الفطيم": يسعدنا مع نهاية دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي استضافة المئات من عشاق ألعاب الفيديو لخوض تجربة مميّزة مع إطلاق الموسم العاشر من لعبة "فورتنايت" العالمية، وشهدنا ارتفاعاً نسبته 9% في الإقبال الإجمالي على المول قياساً بالعام الماضي، مع تسجيل رقم قياسي في حجم المشاركات بعرض "تسوّق واربح". ونفخر بتحقيق هذا النجاح، ونعد زوارنا بمواصلة تلبية تطلعاتهم والارتقاء بتجاربهم إلى مستويات جديدة في المستقبل.

ميركاتو

وقالت نسرين بستاني، مديرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة لمركزي ميركاتو وتاون سنتر جميرا: استطاعت مفاجآت صيف دبي 2019 ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية مفضلة خلال فصل الصيف فقد لاحظنا إقبالاً مميزاً من قبل السياح من دول الخليج العربي ومن الدول الأوروبية والآسيوية، ولعبت فعاليات السيرك والعروض الترويجية والجوائز القيمة التي استضافها ميركاتو وتاون سنتر جميرا خلال مفاجآت صيف دبي دوراً مهماً في جذب اهتمام السياح والمقيمين، ما انعكس على ازدياد معدل المبيعات في مختلف متاجر ميركاتو وتاون سنتر جميرا فقد لاحظنا ازدياداً بمعدل 25 % في نسبة المتسوقين وأعداد السياح فقد كان موسم الصيف حافلاً بالنشاطات والفعاليات التي تغني تجربة المتسوقين.

جلف ماركيتنج جروب

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في جلف ماركيتنج جروب: مبادرات على غرار مفاجآت صيف دبي تسهم إيجاباً في تعزيز مكانتها الرائدة وتستقطب اهتمام سكانها وزوارها على حد سواء. ولا شك في أن التعاون الواسع بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والقطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق أفكار جديدة وعناصر إبداعية إلى نسخة هذا العام من المفاجآت، هي عوامل في غاية الأهمية أسهمت في تحقيقنا هذه النتائج.