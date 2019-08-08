مراكز التسوق تتأهب لاستقبال زوار العيد

المصدر: دبي ــ بشار باغ

اكتملت جاهزية مراكز التسوق والحدائق الترفيهية في دبي لاستقبال الزوار خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك، وبدأ المتسوقون في التقاطر إلى المراكز التجارية منذ بداية الأسبوع الجاري مع توقعات بارتفاع أعداد الزوار ابتداءً من اليوم، فيما تشكّل الحدائق الترفيهية وجهة رئيسية للعائلات.

وطرحت العديد من المراكز التجارية والحدائق الترفيهية مجموعة متنوعة من العروض والحسومات على مختلف المنتجات والخدمات، بالتزامن مع تنظيم فعاليات وأنشطة لجميع الشرائح بما يعزز من جاذبيتها للزوار.

ويشكِّل عيد الأضحى المبارك أحد المواسم الرئيسية لقطاع التجزئة والقطاع السياحي بشكل عام في دبي، حيث تشكل الإمارة بفضل ما تتمتع به من مراكز تسوق عصرية وبنية خدمية متطورة ومرافق ترفيهية وخدمية متكاملة وجهة مثالية للتسوق والترفيه.