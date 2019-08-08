اندماجات متوقعة بين البنوك الإسلامية الخليجية

المصدر: دبي-وائل الخطيب

توقعت «فيتش» وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن تزداد عمليات الدمج والاستحواذ بين البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا تزال العديد من البنوك الإسلامية تفتقر إلى وضع السوق اللازم للتنافس مع أقرانها الكبار، وخاصة في الأسواق التي تعاني تخمة في البنوك.

وأشارت الوكالة في تقرير أصدرته أمس إلى أن عملية الدمج ستكون إيجابية في نهاية المطاف للقطاع المصرفي الإسلامي من خلال إنشاء بنوك إسلامية أكبر وأقوى وأكثر كفاءة، مؤكدة عدم تأثر التصنيفات الافتراضية للإصدار الخاصة بالبنوك، نظراً لأن معظم التصنيفات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة بدعم سيادي سيتم تقديمه للبنوك بشكل مباشر أو من خلال البنوك المركزية إذا لزم الأمر. ورجحت أن يؤدي دمج بنك دبي الإسلامي ونوربنك، إلى خلق لاعب إسلامي رائد أكثر تطوراً، يستفيد بشكل خاص من فعالية التكلفة وتطوير المنتجات والأعمال.