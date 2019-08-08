سوفت بنك: اهتمام كبير من أبوظبي بـ «رؤية 2»

المصدر: طوكيو - رويترز

قال ماسايوشي سون المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، إن أبوظبي والسعودية تبديان «اهتماماً كبيراً» بالاستثمار في صندوق رؤية الثاني، موضحاً في مؤتمر صحفي بطوكيو أمس أن المناقشات ما زالت مستمرة، ومن ثم فإن السعودية وأبوظبي لم تدخلا ضمن قائمة المشاركين بالتعهد بمبلغ 108 مليارات دولار للصندوق أُعلن عنها الأسبوع الماضي.

وأعلنت شركة سوفت بنك اليابانية التكنولوجية ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 1.1 تريليون ين (10.6 مليارات دولار). ويرجع ذلك لبيع جزء من حصتها لشركة علي بابا الصينية.

ويرجع ارتفاع أرباح الشركة إلى المكاسب التي حققتها من الاستثمارات عبر صندوق فيجن، الذي قامت الشركة من خلاله بالاستثمار في 81 شركة.

وقال سون: «إنه أمر مميز بالنسبة لنا أن تحقق الشركة صافي أرباح يبلغ أكثر من تريليون ين في فترة ربع واحد لأول مرة».