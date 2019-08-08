إنفستكورب يحقق أداء قوياً للسنة المالية 2019

المصدر: البحرين- البيان

أعلن إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019. وحقق إنفستكورب نتائج قوية تمثّلت في تحقيق صافي دخل بقيمة 131 مليون دولار بارتفاع نسبته 5% مقارنة مع 125 مليون دولار خلال الـ12 شهراً الماضية المنتهية في 30 يونيو 2018 (السنة المالية 2018).

وارتفعت قيمة الأصول المُدارة بواقع 1.9 مليار دولار لتصل إلى 28.2 مليار دولار، حيث يعود هذا الأداء المالي والتشغيلي القوي إلى التزام إنفستكورب بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية المتمثّلة في توسعة محفظة أصوله المُدارة لتصل قيمتها إلى 50 مليار دولار على المدى المتوسط، عبر توسيع منتجاته وتطويرها أو عبر عمليات الاستحواذ الملائمة.