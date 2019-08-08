24.5 مليار درهم أرباح 18 بنكاً وطنياً خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع صافي أرباح 18 بنكاً وطنياً مدرجاً في الأسواق المالية إلى 24.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2019 بزيادة نسبتها 16.6% مقارنة مع 21 مليار درهم تقريباً في الفترة ذاتها من العام 2018.

ويتضح من خلال الإحصاءات الخاصة بالبيانات المالية للبنوك الوطنية والتي استكملت جميعها الإفصاح عن نتائجها أن القطاع البنكي في الإمارات لا يزال يشهد نشاطاً كبيراً رغم حالة التباطؤ التي تسيطر على نظيراته في المنطقة.

وتفصيلاً وعلى مستوى ربحية البنوك الـ 7 المدرجة في سوق دبي المالي فقد ارتفع صافي ربحيتها إلى 12.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 32.4% مقارنة مع 9.74 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

وعلى مستوى البنوك الـ 11 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغ صافي ربحيتها 11.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 3.5% مقارنة مع 11.2 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام 2018.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني بالمركز الأول من حيث قيمة الأرباح المتحققة، والتي بلغت مع نهاية شهر يونيو الماضي نحو 7.5 مليارات درهم مقارنة مع 5 مليارات درهم في الشهر ذاته من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول نتيجة زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 13% ليصل إلى 9.53 مليارات درهم مقابل 8.45 مليارات درهم خلال النصف الأول 2018، بالإضافة إلى تحقيق أرباح غير متكررة قدرها 2.07 مليار درهم خلال النصف الأول 2019 نتيجة التخلص من حصة في شركة مسيطر عليها بشكل مشترك.

وجاء بنك دبي الإسلامي بالمركز الثاني، ضمن قائمة البنوك المدرجة في سوق دبي المالي بصافي أرباح بلغت قيمتها 2.72 مليار درهم في نهاية النصف الأول 2019، مقارنة بأرباح قدرها 2.4 مليار درهم تقريباً خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وعلى مستوى البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد جاء بالمركز الأول بنك أبوظبي الأول بأرباح قدرها 6.33 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 6.057 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام 2018. وبلغت أرباح بنك أبوظبي التجاري 2.33 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو مستوى الأرباح نفسه تقريباً المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2018.