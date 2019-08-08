«دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا» تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في «جافزا»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «دايكن» لحلول ومنتجات تكييف الهواء والتدفئة والتهوية والتبريد المتقدمة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية، نقل المكتب الرئيسي لفرعها في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى المقر الجديد في دبي، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى التوسع والنمو في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المقرر أن يحتضن المقر الإقليمي الجديد في جافزا 250 موظفاً، حيث تهدف «دايكن» إلى الحفاظ على مكانتها شركة رائدة في السوق الإقليمي، وتعزيز ريادتها وانتشارها وعرض منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمستهلكين. ويمتد المقر الجديد على مساحة 22,000 متر مربع، حيث تبلغ مساحة المبنى والمستودع 7,500 متر مربع، ويضم أكاديمية التدريب ومصنع وحدات مناولة الهواء وصالة العرض والتجارب.

كما يتميز المقر الجديد أيضاً باحتوائه على مجموعة من الابتكارات التكنولوجية في مجال التكييف والتدفئة والتهوية والتبريد، بما في ذلك نظام المبردات ونظام التدفق المتغير للمبرد بالإضافة إلى وحدات لفائف المراوح ونظام إدارة المباني.

ومنذ تأسيس الشركة أول مكتب لها في دبي منذ 13 عاماً، حققت نمواً لافتاً من 30 مليون دولار إلى 300 مليون دولار في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ومنذ ذلك الحين أصبح المكتب مقراً رئيسياً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعمليات المبيعات وخدمات الصيانة واللوجستيات وعمليات التصنيع.

وتوسعت أعمال الشركة خلال تلك الفترة، عبر تطوير وتنفيذ استراتيجيات توسعية طموحة من خلال تأسيس شركات ناجحة في الإمارات والسعودية ومصر، مع بناء شبكة مبيعات واسعة وفعّالة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. وتطورت الشركة منذ ذلك الحين بشكل كبير لتضم اليوم أكثر من 400 موظف مقارنة بـ 10 موظفين فقط عند تأسيسها.