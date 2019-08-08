غرفة عجمان تبحث آفاق التعاون الاقتصادي مع وفد بريطاني

المصدر: عجمان - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع وفد بريطاني اقتصادي، آفاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات، وفرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين وإمكانية الشراكة والتعاون بين رجال الأعمال.

واستقبل الوفد في مقر الغرفة، محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال، بحضور مروان حارب مدير إدارة ترويج الأعمال وتنمية الاستثمار، وضم الوفد سيمون ويليامز مدير إدارة المشاريع الخاصةـ إدارة التجارة الخارجية وجاسن تاج مسؤولة التجارةـ المشاريع الخاصة بإدارة التجارة الخارجية للسفارة البريطانية في الدولة.

أكد الحضور ضرورة تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من الجانبين وعقد اللقاء المشتركة بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية واستعراض أهم الإحصاءات لا سيما أن الشركات البريطانية بعجمان يصل إلى 1136 مؤسسة .