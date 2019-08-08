65.4 مليون درهم أرباح «أبوظبي للتكافل» خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل تحقيق أرباح قدرها 65.4 مليون درهم خلال النصف الأول 2019 بنمو نسبته 35% مقارنة مع 48.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2018.

وأضافت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي أنه في ظل تحسن أداء جميع المؤشرات المالية وغير المالية ستواصل التركيز على تقديم الخدمات المتميزة للعملاء وضبط عمليات الاكتتاب وتوفير المنتجات المبتكرة.

وقال خميس بوهارون الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل إنه على الرغم من التحديات التي تواجهها بيئة الأعمال في الوقت الراهن إلا أننا نفتخر بما نحققه من نتائج مستدامة مع نمو في الأرباح، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة في تعظيم حقوق وعوائد المساهمين.