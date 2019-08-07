"أدنوك" تستحوذ على 10% من شركة "في تي تي آي"

المصدر: وام

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية استثمارية تستحوذ بموجبها على حصة بنسبة 10% في شركة "في تي تي آي بي في" "في تي تي آي"، المالك والمشغل العالمي لمحطات التخزين.

وعقب إتمام الاتفاقية، ستتوزع حصص ملكية "في تي تي آي" ما بين "أدنوك"، و45% لـ "صندوق آي إف إم العالمي للاستثمار في البنية التحتية" الذي تديره " آي إف إم إنفيستورز"، و45% لـ "فيتول"، وذلك بشكل مباشر وأيضاً من خلال "فيتول إنفيسمينت بارتنرشيب 2 المحدودة"، وحدة الاستثمارات التي ترعاها وتديرها "فيتول".

وتعد "في تي تي آي" مالكاً عالمياً مستقلاً لـ 15 من محطات تخزين الوقود الهيدروكربوني التي تتوزع على 14 دولة في العالم، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ حوالي 60 مليون برميل /9.5 مليون متر مكعب/، والعديد من هذه المحطات تقع في مواقع مناسبة تتيح تسهيل انسيابية منتجات أدنوك إلى الأسواق.

ويتيح هذا الاستثمار لأدنوك الاستفادة من القدرات التخزينية لشركة "في تي تي آي" في عدد من أسواقها الرئيسية للتصدير ومراكز التجارة المهمة مثل آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكذلك تأمين منشآت إضافية في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات، والذي يعد مركز أدنوك الرئيسي للتخزين.

وتساهم هذه الاتفاقية بصورة كبيرة في تطوير ونمو منصات أدنوك التجارية العالمية للتسويق والإمداد والتجارة، وتعزز فرص الاستفادة من معلومات الأسواق وتمكين أدنوك من تنفيذ خططها للنمو.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ببناء شراكات نوعية ذكية وتحقيق أقصى قيمة ممكنة بما يعود بالنفع والفائدة على دولة الإمارات وأدنوك والشركاء، يسرنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية الاستثمارية مع "في تي تي آي" و"فيتول" و"صندوق آي إف إم العالمي للاستثمار في البنية التحتية"، والتي من شأنها تعزيز تطوير منصة أدنوك التجارية العالمية المتكاملة من خلال تحقيق عوائد اقتصادية مجدية ..وستسهم محفظة "في تي تي آي" المتنوعة من أصول التخزين في الأسواق الرئيسية المستهدفة مثل آسيا وأفريقيا وأوروبا، في تسهيل وصولنا بشكل مباشر وسريع إلى عملائنا حول العالم، وذلك في خطوة تعزز جهودنا الهادفة إلى إرساء مكانة متميزة لـ "أدنوك" كلاعب عالمي في قطاع الطاقة مع التركيز على تجارة وتداول المنتجات".

وأضاف: "باعتبار أن "في تي تي آي" هي من أكبر مشغلي منشآت التخزين في الفجيرة، فإنها تعد شريكاً طبيعياً لنا، حيث سيسهم هذا التعاون في تعزيز الحضور المهم لـ "أدنوك" في منشآت الفجيرة كمقر استراتيجي لعملياتنا".

ومن خلال زيادة قدرات التخزين في مختلف أنحاء العالم وتعزيز الوصول إلى الأسواق، تهدف أدنوك إلى أن تصبح أكثر قرباً من عملائها، وتعزيز مرونتها وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات ومتغيرات الأسواق ..كما يسهم ذلك في تعزيز فرص زيادة العائدات وهامش الربح وخفض التكاليف من تجارة ونقل وتخزين المنتجات، بما يتيح لأدنوك التحكّم بشكل أفضل في مكان ووقت وكيفية إمداد منتجاتها إلى الأسواق والعملاء الرئيسيين.

من جانبه، قال روب نيست، الرئيس التنفيذي لشركة "في تي تي آي": "تمثل هذه الاتفاقية التي تم ابرامها اليوم تطوراً مهماً ودليلاً على التزام ومهنية فريق عملنا ..فمنذ تأسيسها قبل 13 عاماً، ظللنا في شركة "في تي تي آي" نعمل بكل جد وبصورة متواصلة لبناء شركة رائدة في مجال تخزين الطاقة، قادرة على تقديم خدمات في المواقع الاستراتيجية الرئيسية تضاهي أعلى المعايير ..ويسعدنا اليوم أن تنضم إلينا أدنوك كشريك جديد، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتها الإقليمية من خلال العمل معاً لتطوير وتوسعة شبكة المحطات العالمية التي تُشغلها الشركة ودعم طموحات أدنوك للتوسع في مجال تداول وتجارة المشتقات وتوفير الإمدادات".

ويأتي الإعلان اليوم عن توقيع هذه الاتفاقية بعد أيام من إنجاز اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك وشركتي "إيني" الإيطالية و" أو أم في" النمساوية في مجال التكرير والتجارة، والتي تم بموجبها إنشاء مشروع تجاري مشترك جديد بإسم "أدنوك للتجارة العالمية"، والتي ستركز بشكل أساسي على تجارة المنتجات من شركة "أدنوك للتكرير".

وفي فبراير 2019، أعلنت أدنوك عن بناء أكبر مشروع منفرد في العالم لتخزين النفط تحت الأرض بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط الخام في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات. وبالإضافة إلى تخزين أدنوك 8 ملايين برميل من النفط حالياً في الفجيرة، ستعزز منشأة الفجيرة لتخزين النفط تحت الأرض مكانة دولة الإمارات مورداً موثوقاً للنفط الخام وستوفر لأدنوك مرونة أكثر تمكنها من إدارة وتحسين الجدول الزمني لتسليم الشحنات ودعم نموها في مجال التجارة والتداول.

وتبني هذه الشراكة على منشآت أدنوك التخزينية والتصديرية الحالية في الفجيرة، وستسهم في ترسيخ دور أدنوك ضمن أهم اللاعبين في مجال التجارة والتوريد المساهمين في جهود التنمية والتطوير الهادفة إلى تعزيز مكانة إمارة الفجيرة مركزاً عالمياً لتخزين وتجارة النفط ومنتجاته.

وعلى مدى العامين الماضيين، عملت أدنوك على توسيع نموذج شراكاتها الاستراتيجية وخلق فرص استثمارية جديدة في مختلف مجالات وجوانب أعمالها في قطاع النفط والغاز، مع تعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال.

وتعد الاتفاقية خطوة إضافية ضمن هذه الاستراتيجية وتأتي عقب إطلاق الشركة عدداً من مبادرات خلق القيمة مؤخراً، بما في ذلك بدء تعامل أدنوك مع أسواق المال، وإصدار سندات شركة "خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام" /أدكوب/، والاكتتاب العام على أسهم "أدنوك للتوزيع"، والشراكة الاستراتيجية التجارية بين أدنوك للحفر و"بيكرهيوز"، وبين أدنوك للتكرير و"إيني" و"أو إم في"، ومؤخراً الشراكة بين "أدنوك للأسمدة" و"أو سي آي".

يشار إلى أن فريق إدارة مستقلاً برئاسة روب نيست، الرئيس التنفيذي سيستمر في إدارة "في تي تي آي".