«تشاينا ديلي»: الإمارات منصة مهمة للشركات الصينية

المصدر: دبي - البيان

ذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» اليومية الصينية أن الإمارات تشكّل منصة مهمة للشركات الصينية المتطلعة إلى دخول أسواق أوروبا وأفريقيا.

وأكدت أن مذكرة التفاهم الأخيرة التي أبرمت بين موانئ أبوظبي، شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة «جوسيك» والبنك الصناعي التجاري الصيني، تساعد أبوظبي على الفوز بمزيد من الصفقات والأعمال التجارية الناتجة عن مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

ونشرت الصحيفة التي تصدر باللغة الإنجليزية تقريراً أمس عن مذكرة التفاهم، وذكرت أن مدة سريان مذكرة التفاهم تبلغ 5 سنوات، وجرى إبرامها خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين.