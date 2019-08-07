«سابلاي مانجمنت»: دبي تشهد ثورة في الشركات الناشئة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكر موقع «سابلاي مانجمنت» الشبكي البريطاني أن دبي تشهد حالياً ثورة مخصصة للشركات الناشئة والاهتمام بها ودعمها.

ونشر الموقع المتخصص في الابتكار والأفكار الإبداعية تقريراً خاصاً أمس عن الشركات الناشئة في دبي، فذكر أن دبي تحتض حالياً عدداً هائلاً من الشركات الناشئة التي تقدم لعملائها منتجات وخدمات مبتكرة.

وأكد التقرير أن هذه الشركات تنشط في كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً وخدماتها ومنتجاتها تغطي كافة مناحي الحياة في دبي، بدءاً من البنية التحتية، الإنشاءات وحركة العمران، مروراً بقطاع النقل والمواصلات، وانتهاءً بالتقنيات المبتكرة كالذكاء الاصطناعي.