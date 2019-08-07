انضمام 5 من أهم اللاعبين الإقليميين في التأمين إلى منصة «أديندا»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن انضمام 5 من أهم اللاعبين الإقليميين في قطاع التأمين إلى منصة شركة «أديندا» المتكاملة، وهي أحدث الشركات الناشئة في مركز دبي المالي العالمي والمتخصصة في تكنولوجيا التأمين، والتي تعتمد تكنولوجيا «بلوك تشين» وتقنية «دفتر الأستاذ الموزّع» لتوحيد العمليات بين شركات التأمين.

ويأتي الإعلان ليرسخ مكانة المركز كوجهة عالمية لتكنولوجيا التأمين وقاعدة مثالية للشركات العاملة في هذا المجال كي تزدهر وتسهم في التحولات التي يشهدها هذا القطاع.

وقال بيمان العوضي، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تأتي إنجازات شركة أديندا بما ينسجم مع مساعينا الرامية لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية بما فيها تكنولوجيا التأمين، حيث يوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة متميزة تسهم في تمكين المؤسسات المالية الرائدة عالمياً من تعزيز التفاعل والتواصل مع روّاد الأعمال لتطوير وابتكار تقنيات حديثة. وتعتبر إنجازات شركة أديندا دليلاً على نجاح هذه المنظومة، لذا نتطلع لرؤية المزيد من هذه النجاحات التي ستحققها الشركة في قطاع التأمين على الصعيد الإقليمي في ظل الدعم الذي نوفره».

وحصلت «أديندا» على رخصة للعمل من المركز المالي منذ انطلاقها خلال الدفعة الثانية لبرنامج مسرّع الأعمال «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي في عام 2018، وحققت تقدماً ملحوظاً في تطوير الحلول المبتكرة في تكنولوجيا التأمين، حيث توصلت إلى العديد من الشراكات ضمن المركز المالي الذي يوجد فيه أكثر من 24,000 موظف يعملون في أكثر من 2,100 شركة.

دعم المؤسسات

وقال كريم دافيس ديب، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أديندا»: «أسهم برنامج مسرّع الأعمال فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي العام الماضي في دفعنا للوصول إلى حلول عالية التخصص وللعديد من العملاء الجدد، بالإضافة للحصول على دعم المؤسسات المالية الإقليمية، وهو ما يعدّ بمثابة بداية مسيرتنا في تكنولوجيا بلوك تشين ضمن قطاع التأمين، ونتطلع للمزيد من التعاون مع هذه الشركات الرائدة في القطاع».

وحقق سوق تكنولوجيا التأمين العالمية عائدات 533 مليون دولار 2018، ومن المتوقع أن تتخطى المليار دولار 2023، وتدرك شركات التأمين التي تعمل من الإمارات والشرق الأوسط حجم الفرص التي يوفرها هذا القطاع سريع النمو. وقد كانت «أمان للتأمين» و«الوثبة للتأمين» و«وطنية للتكافل» و«نور للتكافل» و«أورينتال للتأمين» أولى الشركات التي تتبنى تكنولوجيا «أديندا» الرائدة، حيث قدمت مثالاً على أول حالة لاستخدام تكنولوجيا «بلوك تشين» في قطاع التأمين الإقليمي.

تخطي التحديات

وقال راجيش شيثي، الرئيس التنفيذي لشركة «نور للتكافل»: «بوصفنا من شركاء برنامج مسرّع الأعمال فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي، سررنا بالتعاون مع شركة أديندا في مسيرتها لتصبح الأولى في المنطقة بحلولها القائمة على تكنولوجيا بلوك تشين التي ستمكّن المؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التعاون بكفاءة أكبر والتخلص من الوسطاء وتسريع مسألة المطالبات، حيث تمتلك القدرة لتخطي التحديات وتشكيل ملامح مستقبل تكنولوجيا التأمين الرقمية».

وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «أمان للتأمين»: «ريادة الأعمال هي الكلمة التي تصف ما تحققه شركة أديندا، ويشرّفنا أن نتعاون مع هذه الشركة الناشئة الواعدة، إذ نعتقد أن تكنولوجيا بلوك تشين هي مستقبل تكنولوجيا التأمين في سوق الإمارات».

وعلّق مارتن سيباستيان، رئيس تكنولوجيا المعلومات في شركة «وطنية للتكافل»: «نفخر بأن نكون من أولى الشركات التي تنضم إلى شبكة شركة أديندا، ونعتقد أن تكنولوجيا بلوك تشين ستحدد ملامح مستقبل منظومة التأمين».