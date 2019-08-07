رأس الخيمة تهدي الزوار أمتع التجارب في العيد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تمثل رأس الخيمة وجهة مثالية لعشاق المغامرات ومحبي التراث والراغبين بالاسترخاء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك هذا العام، وتشتهر الإمارة بكونها وجهة غنية بالعديد من المعالم الجذابة والتجارب الثقافية الأصيلة والمغامرات المشوقة والضيافة الفاخرة إضافة إلى مناظرها الطبيعية الخلابة، فهي توفر ما يلبي أذواق ومتطلبات جميع زوارها.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات تنوعاً في المنطقة، توفر رأس الخيمة ما يلبي تطلعات الجميع بدءاً من المغامرات في الطبيعة مثل مغامرة «جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم» وتجربة قوارب الكاياك بين أشجار المانجروف، والضيافة الفاخرة في الفنادق والمنتجعات عالمية المستوى.

وأضاف: نتوقع للإقبال الذي نشهده في معدلات إشغال الفنادق أن يواصل ارتفاعه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لا سيّما أن الإمارة تمثل وجهة مثالية للراغبين بقضاء عطلة مميزة تجدد نشاطهم وحيويتهم برفقة الأصدقاء وأفراد الأسرة.

وتحت شعار «توجهوا إلى رأس الخيمة خلال عيد الأضحى المبارك» أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مجموعة من التجارب والأنشطة الفريدة .

مغامرة شيّقة

ويمكن للزوار خوض مغامرة شيّقة في جبل جيس أعلى قمة جبلية في الإمارات. يعد أطول مسار انزلاقي في العالم من أكثر التجارب المفضلة وأكثرها استقطاباً لعشاق المغامرات الباحثين عن التشويق والإثارة، حيث يستمتع المغامرون بالتحليق لمسافة 2.83 كيلو متر بسرعة تتراوح بين 120 إلى 160 كيلومتر في الساعة، فوق إطلالات جبلية بانورامية خلابة على ارتفاع 1680 متراً عن مستوى سطح البحر. استفيدوا من خصم 50% واحصلوا على تذاكركم بـ 341.25 درهماً فقط عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني.