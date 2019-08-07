دبي وأبوظبي تدشنان النظام الإلكتروني الموحد في الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كل من الإدارة العامة للجمارك ــ أبوظبي وجمارك دبي في إطار مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في الدوائر الجمركية والمنافذ الحدودية بالدولة.

وقع الاتفاقية والمذكرة محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك ــ أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، بحضور كل من أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وأحمد عبدالله الخييلي مدير مكتب المفوض رئيس الهيئة، ومبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية، وسالم الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية بجمارك أبوظبي، وجمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وعبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين بجمارك دبي.

وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمارك أبوظبي على تطبيق نظام «مرسال» وتحديثاته كنظام إلكتروني جمركي في أبوظبي تحت إشراف الهيئة في إطار مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة، بينما تنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمارك دبي على استخدام وتطبيق النظام الجمركي الإلكتروني المعمول به لدى الدائرة (نظام مرسال) كنظام موحد لجميع الإدارات الجمركية في الدولة.

نقلة حضارية

وقال علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يمثل نقلة حضارية نوعية في مسيرة العمل الجمركي في الدولة، تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة وبرعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد يساهم في تعزيز الرقابة والنزاهة الجمركية والارتقاء بإمكانيات الإدارات الجمركية في مجال إدارة المخاطر وتبادل المعلومات والبيانات بشكل لحظي يعزز من قدرة الهيئة والدوائر المحلية على إدارة الحدود إدارة منسقة.

وأضاف علي النيادي أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمارك أبوظبي تهدف إلى تطبيق نظام «مرسال» الجمركي الإلكتروني المعمول به لدى جمارك دبي وتحديثاته كنظام إلكتروني موحد في الدولة يتم تطبيقه لدى جمارك أبوظبي كبديل لنظام (ظبي) المعمول حالياً، تحت إشراف الهيئة وفي إطار خطتها لتوحيد الأنظمة في كل الإدارات الجمركية في الدولة.

نظام «مرسال»

وتابع: «تهدف مذكرة التفاهم مع جمارك دبي إلى استخدام وتطبيق نظام «مرسال» الجمركي كنظام موحد لجميع الإدارات الجمركية في الدولة تحت إشراف الهيئة، بهدف توحيد وتكامل استخدام الأنظمة الجمركية في كل الإدارات الجمركية في الإمارات لدعم تيسير التجارة، وبما يلبي الأهداف الوطنية الاستراتيجية لحكومة الإمارات والأجندة الوطنية».

ولفت إلى أنه تم اختيار نظام «مرسال» الجمركي وتحديثاته ليكون نظاماً إلكترونياً موحداً على مستوى الدولة بناءً على نتائج دراسة فنية مقارنة للأنظمة الجمركية المطبقة في الدولة والأنظمة المطبقة في العديد من دول العالم.

وأشاد رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك بمستوى الأداء والتطور الذي تشهده دوائر الجمارك المحلية في محاور العمل الجمركي عامة والتخليص الجمركي وإدارة المخاطر خاصة، مؤكداً أن الجمارك الإماراتية أصبحت نموذجاً عالمياً في التطوير والتخطيط الجمركي.

ترابط بناء

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: «إن توقيعنا مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للجمارك يعكس التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها تجاه استراتيجية حكومة أبوظبي في دعم الجهود المبذولة لتوطيد أواصر التعاون المشترك والترابط البناء بين الجهات الحكومية لتعزيز منظومة العمل الجمركي ورفع مستويات الأداء الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على حفظ أمن المجتمع، وتسهيل التجارة المشروعة عبر الحدود، والمساهمة في تنمية الازدهار الاقتصادي».

تدفق البيانات

أعرب أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للجمارك في تطوير العمل الجمركي في الدولة وسعيها نحو توحيد الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية موضحاً التداعيات الإيجابية لقرار تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة، حيث تسهم الخطوة المهمة في سرعة تدفق البيانات عن حركة البضائع والمسافرين، وتطوير منظومة إدارة المخاطر الجمركية، بما يمكن الجهات المختصة من اتخاذ القرار الصحيح على المستويين الاتحادي والمحلي في الوقت المناسب.